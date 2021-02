Дальневосточников приглашают активнее заявляться на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Жители Москвы и Санкт-Петербурга одни из самых активных участников конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Заявки на участие подали жители 79 регионов России.

Активнее всего себя проявили участники из Центрального федерального округа — 32%, Приволжского — 16% и Северо-Западного — 15%. Каждый третий претендент– житель Москвы — 21,5% и Санкт-Петербурга — 8%. Дальний Восток пока в числе отстающих. «Конкурс — это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для „новых“ профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец. В свою очередь, заместитель руководителя Центра управления регионом (Приморский край) Полина Степаненко отмечает, что с учетом тренда цифровизации по обратной связи возрастает потребность в квалифицированных кадрах, в том числе в Приморье. «Мы все чаще сталкиваемся с новыми форматами в digital, и профильным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Полагаю, этот конкурс станет ступенью для роста и развития всех участников. Замечу, что победители конкурса смогут повысить свою квалификацию с помощью бесплатного обучения в МГУ и работы с высококлассными наставниками», — отметила Полина Степаненко. Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф.Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

