Более 200 задач для улучшения бизнес-климата предстоит решить правительству Приморья в 2021 году

В Приморье реализуют мероприятия, предназначенные для облегчения условий ведения бизнеса. Перед краевыми властями, по их словам, стоит более 200 задач на 2021 год по четырём основным направлениям, рассказали в правительстве региона.

По словам руководителя проектного управления Приморского края Николая Стецко, в регионе реализуются все необходимые мероприятия для улучшения позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах и для создания комфортных условий ведения бизнеса, несмотря на пандемию коронавируса. Как отметил глава управления, краевые органы власти для решения поставленных задач сосредоточились в своей работе на четырёх направлениях: Первое — обеспечение открытого диалога бизнеса и власти, формирование доверия. В прошлом году на региональном уровне с привлечением бизнеса было проведено более 70 заседаний различных рабочих групп по улучшению условий ведения бизнеса, советов по контрольно-надзорной деятельности, экспорту, развитию предпринимательства, привлечению инвестиций. На муниципальном уровне проведено более 100 заседаний муниципальных советов по предпринимательству. В совместную работу на региональном и муниципальном уровне вовлечено более 800 предпринимателей. «Второе направление — развитие электронных сервисов для бизнеса. В Приморье сегодня все сетевые и ресурсоснабжающие организации подключены к региональному порталу услуг для подключения к электросетям в электронном виде. Все 34 муниципалитета оказывают комплексную услугу по выдаче разрешения на строительство. В этом году разработаем комплексную услугу по заключению договора на присоединение к инженерным сетям (электро-, водо-, теплоснабжение) для подачи документов в режиме „одного окна“. Продолжим оцифровывать муниципальные услуги. Внедрим платежный сервис для безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг», — рассказал Стецко. Третье — информирование бизнеса о новых возможностях в крае. «Как показывает практика общения с предпринимателями, важно не только создавать благоприятные условия для их развития, но и рассказывать о новых возможностях и особенностях прохождения процедур. Еженедельно более 4 тысяч предпринимателей получают информацию об условиях ведения бизнеса в Приморском крае через информационные рассылки, более 8 тысяч — через социальные сети», — отметил глава управления. Стоит отметить, что портал малого и среднего бизнеса Приморского края и Инвестиционный портал Приморского края в прошлом году посетили более 95 тысяч уникальных пользователей. Четвертое направление — реализация региональных «дорожных карт» по 12 направлениям. «Ежегодно совместно с бизнесом мы формируем планы работы на год, которые призваны снизить административные барьеры, сделать инфраструктуру более доступной, в целом сделать взаимодействие с органами власти комфортным. В рамках этой работы мы успешно снизили количество приостановок и отказов в предоставлении услуг, увеличили скорость их предоставления», — сообщил Стецко. Отметим, что проводимые мероприятия соответствуют задачам, которые определены национальным проектом «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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