Минимальную зарплату на авиастроительном заводе «Прогресс» в Приморье увеличили

Минимальную зарплату на авиастроительном заводе «Прогресс» в Приморье увеличили
Минимальную зарплату на авиастроительном заводе «Прогресс» в Приморье увеличили
Вчера, 11:06БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Минимальная заработная плата на авиастроительном предприятии «Прогресс» не может быть ниже уровня прожиточного минимума в Приморском крае — такое соглашение подписали профсоюз и руководство компании, сообщили в пресс-службе ФППК.

Соглашение позволит сотрудникам предприятия зарабатывать больше. Региональный МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рублей, а к прожиточный минимум трудоспособного населения на территории Приморья — 14 779 рублей.

Таким образом, привязка зарплаты к прожиточному минимуму приведет к увеличению оплаты труда для самых низкооплачиваемых работников — они станут получать на три тысячи рублей больше.

При этом повышение зарплаты не повлияет на выплаты по районному коэффициенту, дальневосточной надбавке, на доплаты за сверхурочную работу — все доплаты будут начисляться сверх утверждённой суммы.

«Наш профсоюз внес соответствующее предложение в федеральное отраслевое соглашение еще три года назад. И путем длительных переговоров, пережив пандемию и ее последствия, мы наконец смогли подписать соответствующее Соглашение с руководством завода. Спасибо Юрию Денисенко за готовность идти навстречу работникам и понимание того, что именно человеческий капитал — главный ресурс любого предприятия», — отметил председатель профсоюза ААК «Прогресс» Андрей Никулин.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
БизнесДеньгиВладивостокЗарплата
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы