В Приморье логистический центр масштабируют до размеров хаба

«В дальнейшем мы планируем организовать здесь переработку, фасовку и таким образом будет создана целая логистическая инфраструктура. Первый терминал у нас пятитысячный, второй, скорее всего, будет больше — где-то 10 000 тонн и общее хранение, вместе с территорией „Далькомхолодом“, будет порядка 43-44 тысяч тонн. Это сейчас необходимо и востребовано, потому что всем известна ситуация: Китай, Корея, Япония — все закрыты, вся рыбопродукция хлынула в наши порты и нуждается в дальнейшей обработке. И зачем нам перерабатывать продукцию в Китае? Всё у нас должно быть своё. Таким образом появится точка притяжения и люди приедут сюда, чтобы работать», — заключил Руслан Кондратов.