В Приморье логистический центр масштабируют до размеров хаба

Как рассказал Руслан Кондратов, на территории логистического центра началось строительство нового терминала охлаждённой продукции. С появлением холодного терминала предприниматели смогут перевозить не только сухие грузы, но и мороженную продукцию. «Это даст толчок производству и экономике», — считает президент ГК «Аква-Ресурсы».
С ним солидарен и глава Артёмовского ГО Вячеслав Квон: «Это предприятие для Артёма — вклад в экономику, создание новых рабочих мест и в целом оживление экономической активности в городе. Мы сегодня начинаем строительство будущего предприятия и надеемся, что оно внесёт свой серьёзный вклад в развитие города и будет востребовано на территории всего Приморского края».
«В Приморском крае это будет единственный современный комплекс, полностью оборудованный по европейскому стандарту. Работа людей будет минимизирована — всё будет осуществляться на автоматическом уровне, просчитываться и складываться автоматически», — сказал на церемонии закладки фундамента Руслан Кондратов.
По словам исполнительного директора АО «Далькомхолод» Максима Миненко, новый терминал для охлажденной продукции дополнит цельную логистическую структуру предприятия, совместно с портовыми мощностями во Владивостоке и складами «Сухого порта» в Артеме и станет важной частью регионального транспортного хаба.
«Логистические центры имеют большое значение для экономики как нашего региона, так и страны. Строительство нового логистического центра в Приморском крае позволит увеличить экономические возможности региона. Данный проект уникален, он будет единственным объектом подобного типа в Приморье и будет интересен не только в логистике, но и в других экономических направлениях. Цели амбициозные, поэтому большому кораблю — большое плавание», — отметил Максим Миненко.
Уникальность проекта в его внутреннем и внешнем устройстве. Внешне — это большое предприятие с возможностью принимать и обрабатывать большое количество грузов, располагается на компактной территории, а внутри продукция будет складироваться на базе высокостеллажных систем хранения — ей присваивается индивидуальный номер и после этого роботизированные системы осуществляют доставку. Программируемые машины, на которые будут устанавливать грузы, работают на таких крупных ретейлах, как Amazon — машины везут груз в определённое место и компьютер точно знает, где оно находится.
По словам специалистов, чтобы забрать груз, достаточно нажать кнопку — машина знает, где он находится и куда его нужно доставить. Такая система позволит быстро обрабатывать входящую, исходящую продукцию и упростить учёт.
Новый комплекс специально вынесли за пределы городской территории, чтобы повысить его логистическую привлекательность — клиенты смогут получать и вывозить грузы в любых направлениях любым удобным способом (ж/д, автотранспорт, авиация).
Руководители компаний и представители администрации муниципалитета дали старт строительству первой очереди, заложив капсулу времени с посланием потомкам. Запустить комплекс планируют уже в сентябре текущего года. Но и это не всё — у предпринимателей большие планы и на будущее строительство.
«В дальнейшем мы планируем организовать здесь переработку, фасовку и таким образом будет создана целая логистическая инфраструктура. Первый терминал у нас пятитысячный, второй, скорее всего, будет больше — где-то 10 000 тонн и общее хранение, вместе с территорией „Далькомхолодом“, будет порядка 43-44 тысяч тонн. Это сейчас необходимо и востребовано, потому что всем известна ситуация: Китай, Корея, Япония — все закрыты, вся рыбопродукция хлынула в наши порты и нуждается в дальнейшей обработке. И зачем нам перерабатывать продукцию в Китае? Всё у нас должно быть своё. Таким образом появится точка притяжения и люди приедут сюда, чтобы работать», — заключил Руслан Кондратов.
Досье «Золотого Рога»
Транспортно-логистический центр «Сухой Порт» с дополнительной железнодорожной инфраструктурой расположен в Артёме. Он создан в 2013 году для длительного хранения генеральных грузов различного вида, мягких контейнеров, любых видов металла, крупнотоннажных сухих и рефрижераторных контейнеров.
Возможности «Сухого Порта» позволяют единовременно разместить и подключить до ста рефрижераторных контейнеров, до тысячи 40-футовых контейнеров, а закрытые склады позволяют разместить шесть тысяч тонн рыбной продукции и до 18 тысяч тонн генеральных грузов на открытых складских площадках.