«Нашел через знакомых сухой б/у контейнер, однако стоит он теперь 260 тысяч. Думаю, такое неадекватное удорожание вызвано дефицитом контейнеров в целом. Что касается непосредственно импортируемого оборудования и цен на него, то пока у многих компаний есть запасы. Подъем рынка уже начинается — в среднем на 5-10%. Многие московские компании уже стали поднимать цены даже на поставляемую нами климатическую технику, мы пока цены держим на прежнем уровне. Однако на новые поставки будем вынуждены поднять ценник, поскольку только из-за подорожания фрахта себестоимость возросла примерно на 10%», — отметил Владимир Семенов.