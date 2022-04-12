Эксперт: грузы повернули с запада на восток

Под санкционным давлением США, ЕС и примкнувших к ним стран оказались и морские порты РФ, через которые шёл основной поток импорта-экспорта на запад. Избегая рестрикций, российские перевозчики вынуждены были развернуть грузопотоки на дальневосточные порты.

Учитывая перегрузку Транссиба и Байкало-Амурской магистрали, правительство РФ приостановило до июля 2022 года действие правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре общего пользования, оставив за собой право устанавливать очерёдность прохождения грузов на Восточном полигоне. Соответствующее постановление было подписано в начале марта премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ своевременен и необходим, считают аналитики. Он призван предотвратить транспортный коллапс на востоке страны, где давно уже отмечается дефицит пропускных способностей. Приморские эксперты отмечают, что в последние годы фиксируется значительное увеличение потока контейнерных грузов в порты Дальнего Востока. Например, в первой половине 2021 года отмечался 17%-ный рост оборота контейнеров. Для сравнения — этот же показатель за тот же период в Новороссийском порту увеличился лишь на 9%, а порты Балтики вообще показали отрицательную динамику грузооборота. Во второй половине прошлого года ситуация в дальневосточных портах усугубилась: дело едва не дошло до срыва северного завоза. Эксперты также считают, что при выстраивании очерёдности грузоперевозок на Восточном полигоне необходимо учитывать специализацию главных морских портов ДФО. Прежде всего, это Владивостокский морской торговый порт и порт Восточный в Приморье. — В Приморье самые загруженные порты, через них потоком идут контейнерные грузы. Это самые дорогие грузы, их стоимость может достигать миллиардов рублей, — комментирует директор института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин. — Кроме того, приморские порты принимают и генеральные грузы — уголь, зерно, металл, лесоматериалы, химические удобрения, оборудование. Также крайне востребованы, хоть и менее загружены, порты Ванино и Советская Гавань, в которых нет крупных контейнерных терминалов — они специализируются на перевалке генеральных грузов. Александр Латкин уверен, что грузы, на которых специализируются порты в Приморском и Хабаровском краях, и станут первоочередными при транспортировке по Восточному полигону. Но, конечно же, необходимо расширять пропускные возможности Восточного полигона. Эксперт считает, что модернизация логистической инфраструктуры не только стабилизирует ситуацию в транспортной отрасли, но и положительно повлияет на развитие экономики всего региона, поскольку будет способствовать сохранению рабочих мест и созданию новых. — При столь быстром увеличении транзитных потоков и государственные структуры, и крупные акционерные общества, и небольшие частные компании вынуждены будут инвестировать немалые средства в развитие портовой инфраструктуры, создание современных терминалов под контейнерные и генеральные виды грузов, модернизацию путей, строительство новых контейнеров, передвижных мощностей и даже строительство новых портов, — подчёркивает Латкин. Участники логистического рынка указывают, что уже есть целый ряд инвесторов с крупными стратегическими проектами, которые готовы начать работу на дальневосточном направлении. Самыми перспективными в Хабаровском крае считают строительство новых мощностей в порту Ванино. В Приморье выделяют строительство специализированного перегрузочного комплекса в порту Восточном и «Тихоокеанского балкерного терминала» в бухте Славянка. — Практически все грузы, которые по санкционным причинам не могут быть отправлены в Европу, могут быть востребованы в другом направлении. Рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона можно уверено назвать самыми ёмкими на сегодня. Достаточно посмотреть на карту и понять, сколько стран не присоединись к объявленным в отношении РФ коллективным западом рестрикциям. Экономика этих стран в разы больше, чем все вместе взятые экономики стран ЕС. Только один Китай взять — это же просто бездонный рынок. Так что разворот российской экономики на восток, он, может, и вынужденный, происходит под санкционным давлением, но в итоге прочит нам интересные перспективы, — считает директор Института новейших государств (Москва) Алексей Мартынов. Эксперты уверены, что объявленный правительством курс на восток — не кратковременная кампания.

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