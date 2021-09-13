Морские грузоперевозчики отмечают взлет доходов

Морские грузоперевозчики отмечают взлет доходов
Морские грузоперевозчики отмечают взлет доходов
Сегодня, 10:24БизнесФото: https://pixabay.com
Морские грузоперевозчики смогли за последние месяцы получить рекордные с уровня 2008 года доходы. Об этом пишет портал «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg, которому стали доступны аналитической компании Clarkson Research.

По словам специалистов, за таким резким взлетом доходов стоят сразу несколько причин. Во-первых, это восстановление экономик разных стран после пандемии. Вслед за этим растет спрос на товары и сырье.

Во-вторых, глобальные сети поставок еще полностью не восстановлены: некоторые порты вышли на работу в штатном режиме, а многие суда задерживаются. Это привело к тому, что свободных судов стало мало и цены на перевозку взлетели.

В частности, перевозка по морю одного контейнера из Китая в Европу обойдется в четыре раза дороже, чем год назад.

Помимо этого, сказывается консолидация индустрии морских контейнерных перевозок. Сейчас всего шесть крупнейших компаний контролируют порядка 70% рынка контейнерных перевозок на планете.

— Несколько лет назад мы бы за два часа получили полдюжины конкурирующих предложений о перевозке груза, — цитирует The Wall Street Journal владельца американской компании-импортера DeSales Trading Марка Мюррея. — А теперь за пару дней мы можем получить всего одно-два предложения от этих крутых ребят. При этом приходится платить бешеные деньги за перевозку и груз будет доставлен с многомесячными задержками, — добавил собеседник издания и пояснил, что до пандемии компания платила порядка $3 тысяч за бронь одного контейнера, теперь — минимум $9,5 тысячи, а бывает что и по $19 тысяч.

Отметим, один из крупнейших в России морских перевозчиков — базирующаяся в Приморье компания FESCO (ПАО «ДВМП»), еще в 2020 году, несмотря на мировую нестабильность, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, сумела увеличить объемы перевозок и расширила географию перевозок. Так, по данным пресс-службы компании, в 2020 году FESCO отчиталась о росте интермодальных перевозок до 393 тыс. TEU (на 14% выше уровня 2019 года) и внешнеторговых перевозок — до 293 тыс. TEU (на 17% выше уровня 2019 года).

Сюжеты:
Приморье
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