Морские грузоперевозчики отмечают взлет доходов

По словам специалистов, за таким резким взлетом доходов стоят сразу несколько причин. Во-первых, это восстановление экономик разных стран после пандемии. Вслед за этим растет спрос на товары и сырье.
Во-вторых, глобальные сети поставок еще полностью не восстановлены: некоторые порты вышли на работу в штатном режиме, а многие суда задерживаются. Это привело к тому, что свободных судов стало мало и цены на перевозку взлетели.
В частности, перевозка по морю одного контейнера из Китая в Европу обойдется в четыре раза дороже, чем год назад.
Помимо этого, сказывается консолидация индустрии морских контейнерных перевозок. Сейчас всего шесть крупнейших компаний контролируют порядка 70% рынка контейнерных перевозок на планете.
— Несколько лет назад мы бы за два часа получили полдюжины конкурирующих предложений о перевозке груза, — цитирует The Wall Street Journal владельца американской компании-импортера DeSales Trading Марка Мюррея. — А теперь за пару дней мы можем получить всего одно-два предложения от этих крутых ребят. При этом приходится платить бешеные деньги за перевозку и груз будет доставлен с многомесячными задержками, — добавил собеседник издания и пояснил, что до пандемии компания платила порядка $3 тысяч за бронь одного контейнера, теперь — минимум $9,5 тысячи, а бывает что и по $19 тысяч.
Отметим, один из крупнейших в России морских перевозчиков — базирующаяся в Приморье компания FESCO (ПАО «ДВМП»), еще в 2020 году, несмотря на мировую нестабильность, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, сумела увеличить объемы перевозок и расширила географию перевозок. Так, по данным пресс-службы компании, в 2020 году FESCO отчиталась о росте интермодальных перевозок до 393 тыс. TEU (на 14% выше уровня 2019 года) и внешнеторговых перевозок — до 293 тыс. TEU (на 17% выше уровня 2019 года).