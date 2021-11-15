Что происходит на российском рынке топлива, и от чего зависят цены на заправках

Что происходит на российском рынке топлива, и от чего зависят цены на заправках
Что происходит на российском рынке топлива, и от чего зависят цены на заправках
Сегодня, 13:39БизнесФото: 1mediainvest.ru
С начала 2011 года потребительские цены на бензин в России выросли на 7%, сообщили в Росстате. Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе прямого эфира в Instagram в минувшую субботу заявил, что его расстраивает ситуация с ростом цен на бензин.

Он отметил, что такая динамика наблюдается по всей стране, но всё же просил у Федеральной антимонопольной службы проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров. Ведомство нарушений не выявило, подчеркнул губернатор.

Как отмечают аналитики, нефтяные компании и сами не рады такой ситуации с бензином. Они оказываются в центре внимания острой социальной темы, при этом являются заложниками общих тенденций развития экономики. Цены на нефтепродукты растут под влиянием ряда факторов: сезонного роста цен, мировых котировок на энергоносители, общих инфляционных процессов в экономике.

Также большое влияние оказывает фискальная составляющая в конечной цене каждого проданного литра топлива.

Губернатор Камчатки считает, что единственный вариант — это переговорная позиция. В ближайшее время руководитель региона планирует провести переговоры, которые, очевидно, будут непростыми.

У крупнейшего трейдера АО «ННК-Камчатнефтепродукт», который оказался в центре внимания Владимира Солодова, уже и так большинство розничных продаж держатся на минимальном уровне рентабельности. При этом рост розничных цен предприятие сдерживает за счет собственных средств.

В нынешних реалиях ориентир в ценообразовании нефтяных компаний — это изменение биржевых цен. Для Дальнего Востока ценовыми индикаторами являются региональные биржевой и внебиржевой индексы цен АО «СПбМТСБ» — «Хабаровск».

За период с января 2021 года рост биржевых индексов АО «СПбМТСБ» на АИ-92 составил +15,5% или +6,59 руб./литр, АИ-95 +17,1% или +7,24 руб./литр. За период с января 2021 года рост внебиржевых индексов АО «СПбМТСБ» на АИ-92 составил +20,0% или +8,05 руб./литр, АИ-95 +19,2% или +7,91 руб./литр. За период с января 2021 года рост закупочных цен ННК на АИ-92 +14,22% или +6,50 руб./литр, АИ-95 +16,3% или +6,76 руб./литр. При этом рост розничных цен с начала года на АИ-92 +6,26% или от +3,14 руб./литр, АИ-95 +6,28% или от +3,39 руб./литр. Таким образом, темпы роста закупочных цен у «ННК-Камчатнефтепродукт» ниже биржевых, а темпы роста розничных цен еще ниже закупочных.

Кстати, цены на топливо на Камчатке далеко не самые высокие на Дальнем Востоке. В этом отношении регион опережают Магаданская и Сахалинская области, Чукотка и Якутия. Это признает и сам губернатор Камчатки. Он отметил, что среди регионов ДФО, которые не имеют прямого доступа к железной дороге, бензин на Камчатке самый дешевый. Однако это не значит, что с большим ростом цен на топливо бороться не нужно, заявил Солодов.

Что предпримут власти региона, увидим в ближайшее время. В АО «ННК-Камчатнефтепродукт» отмечают, что предприятие строго придерживается норм антимонопольного законодательства и всех рекомендаций правительства РФ. Более того, цена топлива на заправках компании ниже, чем у других операторов в регионе.

Очевидно, что решение топливного вопроса на Камчатке требует более системного подхода. Недавно министр энергетики Николай Шульгинов подчеркнул, что если бы в России не применялся механизм демпфера, литр бензина стоил бы на 15 рублей дороже. В нынешних непростых условиях ценообразования розничные цены на топливо нередко разгоняют независимые операторы и трейдеры, которые просто вынуждены выживать в текущих реалиях.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
топливоценообразование
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