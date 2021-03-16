Президент Дальневосточного банка ушел со своего поста

Президент Дальневосточного банка ушел со своего поста

Сегодня, 16:31БизнесФото: ПАО "Дальневосточный банк"Валерий Павлюк сложил с себя полномочия
По официальной версии, по истечении контракта Валерий Павлюк оставил должность президента Дальневосточного банка.

С 16 марта 2021 года исполнение обязанностей президента банка возложено на вице-президента Вячеслава Тогобицкого, курирующего направление ипотеки и малого бизнеса.

«От имени Совета директоров хочу поблагодарить Валерия Романовича за многолетний и плодотворный труд в Дальневосточном банке. Уверен в том, что достижения, произошедшие под его руководством, станут прекрасной основой для дальнейшего движения нашего банка вперед, его роста и развития», — отметил председатель Совета директоров Дальневосточного банка Сергей Менжинский.

Напомним, что должность президента банка Валерий Романович занимал с 2011 года. В кредитной организации он проработал 30 лет. Кстати, Павлюк уже уходил с поста пару лет назад, но затем вернулся через несколько недель.

Досье «Золотого Рога»

Дальневосточный банк отметил с 2020 году 30 лет деятельности на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири. В апреле 2020 года ПАО «Дальневосточный банк», входящий по ряду ключевых показателей в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes, стал первым в Приморском крае региональным банком — принципиальным членом международной платежной системы Visa International.

Напомним, Дальневосточный банк несколько лет был официальным партнером Бизнес-Премии (DV-RATING.ru) Приморского края, организованной Издательской компанией «Золотой Рог». Валерий Павлюк неоднократно выступал экспертом премии.

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