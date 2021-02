Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Приморского края Николая Пилипчука.

В этой должности он проработал меньше половины отведённого срока — около двух лет. По одной из версий, он ушел с должности по состоянию здоровья. По другой — Николай Пилипчук уходит на пенсию. Исполнять обязанности прокурора региона до назначения нового будет его первый заместитель Роман Пантелеев, который занимает эту должность с октября 2020 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter