Приморский бизнес зовут вложиться в государственно-частное партнёрство по комплексной застройке

В данный момент в регионе увеличиваются объёмы обороты комплексной застройки территорий — когда застройщик возводит сразу несколько домов в единой концепции. Кроме того, многие строительные компании берут на себя обязательства обеспечить жильцов объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами.
Согласно действующим условиям государственно-частного партнерства после заключения концессионного соглашения региональные власти предоставляют инвестору земельный участок. Предприниматель за собственные средства разрабатывает документацию и возводит объект. После ввода в эксплуатацию детского сада или школы государство постепенно возвращает застройщику вложенные инвестиции.
Срок платежей в среднем составляет 10-15 лет. Такой период возврата средств позволяет перераспределить нагрузку на бюджет региона.
«Государственно-частное партнерство — один из тех инструментов, которые одинаково выгодны и инвестору, и государству. Органы исполнительной власти получают возможность решать социальные задачи, а бизнес совершенствует собственный продукт, при этом получая гарантию возврата вложенных инвестиций», — рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов.
Так, в Надеждинском районе в рамках ГЧП готовится к реализации проект строительства детского сада и школы в одном из коттеджных поселков.
Помощь в реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства бизнесу оказывают в Инвестиционном агентстве.
«Наши специалисты расскажут обо всех возможностях ГЧП, о том, как с максимальной выгодой запустить инициативу при помощи этого инструмента, а также помогут оформить необходимую документацию. Приморский край открыт для предложений бизнеса, а мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — отметил Трофимов.
Стоит упомянуть, что подробную информацию об условиях реализации проектов на принципах ГЧП можно получить на Инвестиционном портале Приморья, а также по номеру телефона: 8-800-500-35-25.