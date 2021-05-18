В Приморье до конца 2021 года продлили срок приёма заявок на статус «социальное предприятие»

В Приморье до конца 2021 года продлили срок приёма заявок на статус «социальное предприятие»
В Приморье до конца 2021 года продлили срок приёма заявок на статус «социальное предприятие»
Сегодня, 14:27БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Приём заявок на получение статуса «социальное предприятие» в Приморье продлён до конца года — он будет происходить на постоянной основе. В данный момент в регионе 80 предпринимателей получили такой статус, всего подано более 185 заявок, сообщили в краевом правительстве.

«Снятие ограничений на подачу заявок на получение статуса „социальное предприятие“ не может не радовать. Теперь еще больше предпринимателей сможет получить доступ к бесплатным преимуществам, столь нужным социальному бизнесу. В 2021 году мы планируем, что соответствующий статус смогут получить как минимум 200 компаний Приморского края», — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга Кудинова.

Специалисты отмечают, что официальный статус «социальное предприятие» даёт возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку до 1%, получить займ под 1,5% и грант на развитие бизнеса до 500 тысяч рублей, а также весь спектр бесплатных услуг от центра «Мой бизнес».

Стоит отметить, что претендовать на получение статуса социальных могут компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере поддержки материнства и детства, образования (частные детские сады и школы, кружки и прочее), отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, санатории, медцентры), социальной адаптации (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь уязвимым слоям населения), культурно-просветительской деятельности (частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские и т. д.), издания печатной продукции по тематике образования, науки и культуры, а также осуществляющие иную деятельность, направленную на решение социальных проблем общества.

Кроме того, претендовать на получения статуса могут предприятия, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, многодетным и одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения, а также тем, кто производит товары и услуги для этих категорий

Подробнее о документах, которые следует подать на получение статуса «социальное предприятие», можно уточнить по номеру телефона: 8 (423) 279-59-09.

Сюжеты:
Приморский край
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БизнесВладивостоксоциальное предприятие
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