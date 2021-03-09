Более 80 предпринимателей Приморья подали заявку на получение статуса «социального предприятия»

Заявки подали предприниматели из 15 населенных пунктов. Больше всего их поступило от бизнесменов из Владивостока — 50 заявок. На втором месте Находка — 13 заявок, на третьем Уссурийск — 7 поданных пакетов документов на получение статуса «социального предприятия». Стоит отметить, что предприниматели из небольших сел также желают получить статус и его преференции. Так, поступили заявки из села Барано-Орнебургского в Пограничном районе и села Борисовка.
Данные о присвоении статуса «социального предприятия» будут интегрированы в Единый реестр малого и среднего бизнеса, формируемый на сайте Федеральной налоговой службы. Отметку «социального предприятия» предприниматели могут посмотреть на сайте ФНС после 5 июля 2021 года.
Планируется, что в 2021 году новый статус «социального предприятия» смогут получить около 200 компаний края. Эти организации смогут также претендовать на грант в размере до 500 тыс. рублей.
«Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, а также мебели, техники, присоединения к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных услуг. Сферы использования могут быть расширены», — уточнила Ольга Кудинова.
Чтобы получить грантовые средства, нужно подать документы на получение статуса и пройти акселератор «Бизнес от сердца». Обучающий курс — это месяц интенсива. За это время пройдет четыре очные встречи и часть занятий в онлайн-формате. Куратором акселератора будет сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, член комиссии конкурса «Лучший социальный проект года» Александр Беляев.
Существует четыре критерия социального предпринимательства, на основании которых и создается реестр. Подробнее с ними вы можете ознакомиться на сайте Центра инноваций социальной сферы.
Подробную информацию про получение статуса «социального предприятия» можно получить на сайте центра «Мой бизнес» и по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».
Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Ксения КУРДЮКОВА.