Более 80 предпринимателей Приморья подали заявку на получение статуса «социального предприятия»

Грант до 500 тысяч рублей, сниженная налоговая ставка до 1% по упрощенке объекта «доходы», госзайм до 5 млн рублей по ставке от 1,5% — это основные меры поддержки, которые созданы в Приморье для организаций со статусом «социального предприятия». За месяц 88 предпринимателей подали заявки на получение данного статуса.

Заявки подали предприниматели из 15 населенных пунктов. Больше всего их поступило от бизнесменов из Владивостока — 50 заявок. На втором месте Находка — 13 заявок, на третьем Уссурийск — 7 поданных пакетов документов на получение статуса «социального предприятия». Стоит отметить, что предприниматели из небольших сел также желают получить статус и его преференции. Так, поступили заявки из села Барано-Орнебургского в Пограничном районе и села Борисовка. Данные о присвоении статуса «социального предприятия» будут интегрированы в Единый реестр малого и среднего бизнеса, формируемый на сайте Федеральной налоговой службы. Отметку «социального предприятия» предприниматели могут посмотреть на сайте ФНС после 5 июля 2021 года. Планируется, что в 2021 году новый статус «социального предприятия» смогут получить около 200 компаний края. Эти организации смогут также претендовать на грант в размере до 500 тыс. рублей. «Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, а также мебели, техники, присоединения к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных услуг. Сферы использования могут быть расширены», — уточнила Ольга Кудинова. Чтобы получить грантовые средства, нужно подать документы на получение статуса и пройти акселератор «Бизнес от сердца». Обучающий курс — это месяц интенсива. За это время пройдет четыре очные встречи и часть занятий в онлайн-формате. Куратором акселератора будет сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, член комиссии конкурса «Лучший социальный проект года» Александр Беляев. Существует четыре критерия социального предпринимательства, на основании которых и создается реестр. Подробнее с ними вы можете ознакомиться на сайте Центра инноваций социальной сферы. Подробную информацию про получение статуса «социального предприятия» можно получить на сайте центра «Мой бизнес» и по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса». Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе. Ксения КУРДЮКОВА. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 9.

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