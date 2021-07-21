Без СМС и регистрации: Как заработать в интернете без вложений

Где деньги, ЗИН?
В нашей школе финансовой грамотности мы довольно много говорили не только о том, как сберечь свои деньги, но и о том, как их преумножить. Однако все эти способы предполагали наличие первоначального капитала. Несомненно, чем больше этот капитал, тем больше можно его увеличить. Но у большинства желающих заработать на финансовых услугах часто возникает одна и та же проблема — отсутствие того самого первоначального капитала. Легко рассуждать о многомиллионных биржевых сделках и металлических вкладах, когда не знаешь, куда вложить парочку свободных миллионов, а когда каждая копейка семейного бюджета расписана на несколько месяцев вперёд, все эти акции и облигации кажутся чем-то крайне недоступным.
Всё это действительно так. И поэтому мы начинаем серию публикаций, в которых рассмотрим способы не только хранения и вложения средств, но и способы их заработка. Оговоримся сразу, вы не найдёте в наших статьях советы по увеличению производительности труда слесаря пятого разряда или советы начинающим продавщицам ликёроводочного отдела. Во-первых, мы искренне считаем, что слесарь — это не профессия, а призвание, а во-вторых, мы рассмотрим более экзотические профессии и способы зарабатывания денег.
Сразу вынуждены огорчить тех читателей, которые ожидают прочитать рецепты наркосмесей и способы ухода от слежки. Ничего противозаконного. Более того, всё, о чём мы расскажем, сможет подойти как способ дополнительного заработка абсолютно всем. Вне зависимости от возраста, образования и образа жизни. А для некоторых особо упорных это может стать и основным способом заработка. Звучит слишком сказочно, чтобы быть правдой? Готовы поспорить.
Кто-то теряет, а кто-то находит
Пандемийные времена вывели на новый уровень дистанционные методы заработка. Более 30% российских компаний, вынуждено уйдя прошлой весной в онлайн, так и не вернулись обратно. Удалённая работа оказалась более удобной и менее затратной. Руководству не нужно тратиться на содержание офиса, работники не теряют время и деньги в пути на работу и обратно.
Конечно, такой переход не у всех прошёл гладко, но тот, кто смог подстроиться под новые реалии сейчас не очень страшится возможного локдауна. Вместе с тем, переход на «удалёнку» для многих открыл возможности дополнительного заработка.
Онлайн даёт возможность не только выполнять свои непосредственные служебные обязанности, но и уделять по несколько часов в день для того, чтобы увеличить собственный доход. Это, кстати, относится не только к тем, кто целый день проводит перед монитором компьютера. Инструментом для заработка может стать даже обычный смартфон. Вы всё равно проводите по немало времени в социальных сетях, так почему бы не провести это время с пользой.
В современном онлайн-мире продаётся всё. И вы, потратив немного своего свободного времени, можете вполне заработать, скажем, на оплату мобильной связи. Ну, а если подойти к дистанционной работе серьёзно, то ваш доход может исчисляться цифрами с шестью и более нулями. При этом, повторимся, все способы законны. Однако при таких деньгах, конечно же, крутится несметное количество мошенников, которые хотят не только не дать вам заработать, но и лишить последней копеечки.
Отличить злодеев от честных людей сложно и в реальной жизни, а уж в интернете это почти невыполнимая задача, именно поэтому мы расскажем вам о тех способах заработка, в которых случаев мошенничества крайне мало. Во-первых, большинство злодеев не любят «заморачиваться» с долгими способами отъёма денег, а во-вторых, проблема для них состоит в том, что вы в приведённых ниже методах заработка не вкладываете ни копейки живых денег. Вам не нужно ничего никуда перечислять. А значит, и получить от вас ничего не удастся. Но об этом мы поговорим чуть ниже. Надеемся, что вы уже поняли, что речь сегодня пойдёт о способах заработка в интернете без вложений.
Условно говоря, все методы заработка в интернете практически не отличаются от методов в реальной жизни. У вас так же есть два основных ресурса: или продукт, или время. Продуктом может быть всё что угодно, от игр, программ и фильмов, до бабушкиных рецептов варенья. Интернет большой, и в нём наверняка найдутся те, кто будет готов заплатить за всё, что угодно. Что же касается времени, то это тот ресурс, которым обладает практически каждый. Рассмотрим способы превращения «времени» в «деньги» — от простых и малооплачиваемых до сложных с многомиллионными бюджетами.
Буксы, Капча и просмотры — заработок на кликах
Пожалуй, самый простой способ зарабатывания в интернете. Необходимо лишь зарегистрироваться на специальном сайте «Буксе» и проходить простейшие задания. Как правило, нужно будет зарегистрироваться на каком-нибудь сервисе или кликнуть по какой-нибудь ссылке, и получить за это деньги.
Оговоримся сразу, что деньги в этом способе не большие, но и думать при этом особо не нужно. На оплату телефонной связи заработать можно. Правда, для работы в «Буксе» с телефона желательно завести отдельный аппарат, потому как из-за выполнения заданий память будет забиваться довольно быстро.
К тому же, никогда не стоит забывать о том, что мошенники не спят! И если у вас на телефоне установлены банковские приложения, то существует опасность их взлома. Если же вы работаете с компьютера, то антивирусные системы в основном справляются с такими опасностями, но и в таком случае не стоит забывать о предосторожностях и не заходить на подозрительные сайты. Рассвет популярности «Буксы» был лет семь назад, однако и сегодня на этом можно заработать несколько сотен рублей.
К таким же простейшим способам, с которыми справится даже школьник, можно отнести заработок на вводе капчи. Наверное, каждый из наших читателей сталкивался с тем, что при регистрации на том или ином сайте нужно вручную ввести буквы или знаки изображённые на картинке. Такая картинка называется «капча», и на этом тоже можно зарабатывать. Достаточно запросить в любом поисковике «заработок на капче» и сможете, не прилагая особых усилий, зарабатывать за каждую расшифровку от нескольких копеек до нескольких рублей. Деньги не большие, но и затрат особых нет. Сиди и набирай буковки. К тому же, как правило, такие сервисы дают возможность выводить со счёта даже несколько копеек.
Так же особых усилий не требует и заработок на просмотре рекламы. Правда для этого нужно будет установить на компьютер специальное расширение, и каждые 30-60 секунд сбоку вашего экрана станут появляться рекламные блоки, за просмотры которых вам будут капать деньги. Величина заработка зависит от ваших личных настроек и предпочтений. В любом случае, это будут не миллионы и даже не десятки тысяч, но согласитесь, что лишняя копеечка, не требующая от вас совсем никаких усилий, не помешает.
С нас вопрос — с вас ответ
Следующий способ заработка потребует потратить некоторое время. Но и заработок при этом не в пример выше. Многие сайты готовы платить за ответы на вопросы.
Опросников в интернете превеликое множество и для того, чтобы начать зарабатывать, достаточно заполнить подробную анкету. Это нужно для того, чтобы вам выдавались именно те опросы, на которые вы сможете дать ответы.
Кстати, именно это многих пугает. Ведь все мы знаем, что наша персональная информация — не то, что стоит рассказывать первому встречному, особенно в интернете. Опасения вполне резонные, и противостоять этому можно лишь одним способом — проверять сайты в том же интернете. Забейте выбранный сайт в поисковик и почитайте реальные отзывы. Если что-то заставит вас сомневаться, смело переходите на другой сайт.
Кстати, мы рекомендуем регистрироваться сразу на нескольких сайтах. Так «вопросов», а значит и денег, будет больше. Через опросники можно заработать уже приличные деньги (до 100 рублей за один опрос). Конечно, такой метод не позволит вам совсем отказаться от другой работы, но вполне может стать хорошим подспорьем семейному бюджету.
Методы онлайн-заработка, которые смогут полностью избавить вас от обычной работы, мы рассмотрим в следующем нашем материале. Правда, оговоримся сразу, большие деньги потребуют и больших вложений. Вложений вашего времени. Ведь сегодня выражение «время — деньги» актуально как никогда.
Александр ДЕДОВ