Студенты представят технологические бизнес-проекты на Demo-day в ДВФУ

Как сообщили в технопарке «Русский», технологические разработки в области IT, производства, foodtech, travel покажут 33 команды. За 2 месяца студенты посетили практические воркшопы по zerocode, pitch, unit-экономике, нетворкинг-игру, технологический трек Центра проектной деятельности ДВФУ и Sk Track, разработанный совместно с Фондом и Открытым университетом «Сколково». Также они сделали прототипы своих продуктов и протестировали их на реальных пользователях. Весь период обучения каждую команду сопровождал собственный трекер от Академии наставников «Сколково», который раз в неделю оценивал результаты и направлял участников.