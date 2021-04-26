Студенты представят технологические бизнес-проекты на Demo-day в ДВФУ

Студенты представят технологические бизнес-проекты на Demo-day в ДВФУ
Студенты представят технологические бизнес-проекты на Demo-day в ДВФУ
Сегодня, 17:51БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Студенты Дальневосточного федерального округа, участники второго модуля университетской образовательной программы «Дальневосточный старт» продемонстрируют бизнес-проекты на Demo-day с 26 по 28 апреля в онлайн-формате.

Транслироваться презентации будут на YouTube-канале технопарка «Русский», говорится в сообщении пресс-службы ДВФУ.

Приглашенные эксперты отберут лучшие проекты, которые будут представлены на финальном Demo-day в мае в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

Как сообщили в технопарке «Русский», технологические разработки в области IT, производства, foodtech, travel покажут 33 команды. За 2 месяца студенты посетили практические воркшопы по zerocode, pitch, unit-экономике, нетворкинг-игру, технологический трек Центра проектной деятельности ДВФУ и Sk Track, разработанный совместно с Фондом и Открытым университетом «Сколково». Также они сделали прототипы своих продуктов и протестировали их на реальных пользователях. Весь период обучения каждую команду сопровождал собственный трекер от Академии наставников «Сколково», который раз в неделю оценивал результаты и направлял участников.

Кроме того, две команды программы уже вышли на первые продажи, а некоторые проекты получили предзаказы.

Оценивать бизнес-проекты на Demo-day будут представители Агентства стратегических инициатив, СЕО Addlabtech, резиденты из «Сколково» и инновационного кластера Москвы, основатели платформы «Преактум», СЕО акселератора Starton, представители акселератора и венчурного фонда «Кировского завода».

«Дальневосточный старт» — это интерактивная образовательная программа по развитию технологического предпринимательства и проектной деятельности среди студентов Дальнего Востока. На второй модуль поступило более 400 заявок из 13 вузов округа. По итогам отбора 47 студенческих команд прошли акселерацию и подготовили проекты.

Сюжеты:
Приморье
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