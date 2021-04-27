Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Сегодня, 10:15
Бизнес
Фото: логотип банка
Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК» (далее по тексту — Банк), местонахождение: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, телефон (42-32) 46-83-01, сообщает, что 27 мая 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров банка в форме совместного присутствия.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, помещение ПАО КБ «САММИТ БАНК».

Начало собрания в 12 часов. Время начала регистрации участников собрания — 11 ч. 30 минут. Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для доверенных лиц — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 2 мая 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
  2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков банка по результатам 2020 года;
  3. Избрание членов Совета директоров банка;
  4. Утверждение аудитора банка на 2021 год;
  5. Внесение изменений № 3 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК, исключающих указание на то, что общество является публичным;
  6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК».

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее 5 мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по 24 мая 2021 года включительно).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 5 мая 2021 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

  1. акция обыкновенная именная бездокументарная № 10100085В
  2. акция привилегированная именная бездокументарная № 20100085В
  3. акция привилегированная именная бездокументарная № 20200085В
  4. акция привилегированная именная бездокументарная № 20300085В
  5. акция привилегированная именная бездокументарная № 20400085В
  6. акция привилегированная именная бездокументарная № 20500085В
  7. акция привилегированная именная бездокументарная № 20600085В

    Электронная версия деловой газеты «Золотой Рог» № 16.

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Сюжеты:
Приморье
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