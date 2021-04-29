В Приморье появилась Аллея социальных предпринимателей

Первая Аллея социальных предпринимателей появилась в историческом парке семейного и детского отдыха «Изумрудная долина» в Уссурийске. Так в Приморье планируют закрепить партнёрство, достигнутое в ходе акселератора «Бизнес от сердца», сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Организатор акции — центр «Мой бизнес». В закладке памятной аллеи приняли участие около 40 социальных предпринимателей из Владивостока, Находки, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска и Лучегорска. «Предприниматели с готовностью откликнулись на призыв принять участие в высадке аллеи. Для них важно, что в сфере социального предпринимательства Приморского края формируется сообщество, участники которого — не конкуренты друг другу, а партнеры. Аллея — это их детище, и подобно тому, как будет расти это сообщество, будут расти и высаженные там деревья», — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга Кудинова. Акция организована в сотрудничестве с парком семейного и детского отдыха «Изумрудная долина». Его руководитель Сергей Вакуленко сам является социальным предпринимателем. Бизнесмен рассказал, что давно ждал особого случая, чтобы заложить аллею, которая бы завершила озеленение парка. Идея закрепить таким образом партнерство социальных предпринимателей Приморского края показалась ему достойной осуществления. «Сообщество социальных предпринимателей значительно выросло в ходе бизнес-акселераторов „Бизнес от сердца“. Сейчас в этом сообществе особенно ощущается чувство локтя и поддержки, в том числе, со стороны государства. Мы планируем установить на аллее памятный камень, чтобы гости парка понимали, что в крае есть немало предпринимателей, которые заботятся об обществе», — сказал Вакуленко. Отметим, что подать заявку на получение статуса «социальное предприятие» приморский бизнес может до 30 апреля. Центр инноваций социальной сферы готов помочь сформировать необходимый пакет документов. Консультацию и дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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