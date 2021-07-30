Приморских предпринимателей поддержат комплексной услугой

— У нас есть программы специально разработанные для самозанятых. Для тех, кто зарегистрирован менее года, тоже есть специальные обучающие мероприятия, консультации экспертов по всем видам предпринимательской деятельности. Граждане могут жет обратиться к нам, и мы поможем ему определиться с форматом деятельности: будет он самозанятым или наберет сотрудников, и тогда он должен зарегистрироваться как ИП. Можно посоветоваться с нашим экспертом по вопросам налогообложения.