Приморских предпринимателей поддержат комплексной услугой

Подробности о предоставляемых услугах, какой бизнес может рассчитывать на поддержку рассказала корреспонденту делового издания «Золотой Рог» руководитель Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.
— В чем преимущество комплексной услуги центра «Мой бизнес»?
— Комплексные услуги — это набор услуг, связанных между собой, либо с каким-то одним общим процессом. Если раньше нужно было на нашем сайте в каждом разделе подавать заявку, то сейчас мы все подобрали так, чтобы сгруппированные услуги были доступны практически с одного клика мышкой.
Например, мы с 2020 года предоставляем услугу по бесплатной классификации «звездности» гостиниц. Перед этим предприниматель может проконсультироваться с нашими экспертами о том, какие документы необходимо предоставить заранее и что сделать, чтобы получить наибольшее количество звезд. Раньше для получения помощи приходилось подавать несколько заявлений, то сейчас достаточно одного, чтобы получить набор услуг по одной тематике.
—На каких условиях предоставляются комплексные услуги?
— Самое главное — бизнес должен быть зарегистрирован на территории Приморья больше года. Предприниматель должен выбрать одну комплексную услугу в год — ограничение связано с тем, чтобы охватить сервисом как можно больше компаний. И еще: согласно действующему законодательству, мы не можем оказывать помощь кредитным, страховым компаниям, инвестиционным фондам, НПФ, брокерам, а также занятым в игорном бизнесе, компаниям или ИП, занятым в добыче полезных ископаемых или выпускающим подакцизный товар.
Кроме того, бизнес заявителя должен пройти процедуру оценки — прескоринг. Вводим в систему контактные данные, ИНН организации. Если компания не занимается перечисленными видами деятельности — она проходит проверку.
— Какова стоимость ваших услуг?
-Мы оказываем государственную поддержку, поэтому все услуги центра мы оказываем на безвозмездной основе. Это одна из мер по поддержке бизнеса государством.
— По каким направлениям доступны комплексные услуги?
— На данный момент доступно 13 услуг. Например, классификация гостиниц, консультации с обучающими мероприятиями. Популярен у предпринимателей тренинг «Школа предпринимательства» — уже для тех, кто хотел бы выйти на новый уровень в своем деле. Помогаем с патентными исследованиями. Патент — это документ, который доказывает исключительное право на изобретение и приравненные к ним средства. Чтобы пройти государственную регистрацию и получить патент, компаниям необходимо провести соответствующее исследование. Мы бесплатно поможем оценить коммерческую значимость сделанных изобретений, а также обезопасить их от претензий патентообладателей.
Также мы помогаем компаниям пройти сертификацию. В планах запуск услуги, связанной с продвижением информации о деятельности компании, назовем ее рекламой. Это продвижение в соцсетях, в традиционных СМИ. Потом брендирование: предположим вывеска нужна компании, поменять, обновить ребрендинг или еще что-то — пожалуйста.
— У вас штатные специалисты консультируют предпринимателей или приходится приглашать со стороны?
— Мы стараемся поддерживать предпринимателей по разным направлениям. Даже если в штате организации нет необходимых специалистов, то приглашаем профессионалов в своей области, авторитетных, обязательно практикующих экспертов.
— Начинающим компаниям и ИП, самозанятым гражданам можно рассчитывать на вашу поддержку?
— У нас есть программы специально разработанные для самозанятых. Для тех, кто зарегистрирован менее года, тоже есть специальные обучающие мероприятия, консультации экспертов по всем видам предпринимательской деятельности. Граждане могут жет обратиться к нам, и мы поможем ему определиться с форматом деятельности: будет он самозанятым или наберет сотрудников, и тогда он должен зарегистрироваться как ИП. Можно посоветоваться с нашим экспертом по вопросам налогообложения.
Кстати, мы планируем запускать для самозанятых специальный акселератор по содействию в продвижении продукции или услуг. Уже осенью собираемся закончить набор менторов для наставничества.
— Где найти актуальный список ваших услуг и как зарегистрироваться?
Вы можете зайти на наш сайт mb.primorsky.ru. В разделе «услуги» найти подраздел «развитие своего дела». Зайдя в него, вы сможете выбрать интересующие вас комплексные услуги.
Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Кроме того, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.