Немного истории, немного Нового года: обзор культурных событий за месяц

Декабрь традиционно не претендует на звание самого насыщенного культурными событиями месяца года.

Не до того, знаете ли: пишутся отчеты, идет подготовка к школьным (и не только) каникулам, которые без походов в музей, театр или галерею трудно себе представить… Но все же совсем без новых выставок, премьер и концертов, разумеется, не обойдется. Наш человек в Голливуде Одним из значимых событий декабря стала премьера спектакля «Ковбой. Король. Великолепный» в академическом театре имени Горького. Постановку, рассказывающую о жизни и судьбе нашего знаменитого земляка Юла Бриннера и посвященную 100-летию со дня его рождения, осуществил Сергей Руденок по пьесе Юрия Гончарова. В главных ролях – Сергей Лисинчук, Максим Вахрушев, Татьяна Иванашко, Наталья Овчинникова. Над созданием постановки работала звездная команда театра – мастер по свету Сергей Скорнецкий, художник по костюмам Андрей Климов. - Меня иногда спрашивают – почему во Владивостоке поставили памятник Юлу, ведь он уехал из города в шесть с половиной лет? Почему не поставили памятник Жюлю, его деду, одному из отцов-основателей города? – говорит режиссер Сергей Руденок. - И я отвечаю так: этот памятник - доказательство тому, чего можно достичь, не побоявшись однажды пуститься в путешествие. Мало того, Юл был одним из первых людей, которых можно назвать «человек мира». В нем соединились страны и города, те культуры, в которых он жил: русская, европейская, американская – и все его считают своим! Вот только что узнал, что французы выпустили фильм к 100-летию Юла Бриннера, скоро будет премьера на Первом канале. И в названии там тоже есть слово «великолепный». Для французов он тоже свой! Как будто ты гордец и враль Одной из знаковых выставок конца года можно без преувеличения назвать открывшуюся на днях в музее истории Дальнего Востока выставку «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» (12+). Она посвящена Осипу Мандельштаму и рассказывает о жизни поэта, его литературном пути, но в первую очередь — о поэтике его произведений и творческих периодах в судьбе автора. Судьба сложилась так, что ни у кого нет возможности увидеть вещественные свидетельства прошлого. История смогла сохранить в основном текст: стихотворения, прозу, письма, воспоминания современников, — а также картины и фотографии. Поэтому выставка «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» — о Слове, которое, трансформируясь, отразило сюжет жизни поэта, его «биографию». И Владивосток занимает в этой биографии особое, печальное место. Осип Эмильевич не писал здесь стихотворений: в городе у моря, в пересыльном лагере по пути на очередную каторгу, трагически оборвалась его жизнь. Среди экспонатов выставки — свидетельства творческой жизни поэта: вековые автографы и издания стихотворений Мандельштама, например, сборник «Tristia» с пометками, сделанными рукой Анны Ахматовой, договор на перевод книги Г. Рихтера «Инженер Карстен», пригласительный билет на творческий вечер 1933 года — вероятно, один из последних перед «поэтическим самоубийством» и первой ссылкой. Посетителям показывают и «арестантские» документы: тюремные фотографии, ордеры на обыск и арест, протоколы допросов, эшелонные списки. Но даже в ссылке, под гнетом государственной машины, поэт остается поэтом — свободные и последние его стихотворения хранят «Воронежские тетради». Для формирования выставки «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» использовали фонды Российской государственной библиотеки, Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук, Российского государственного архива литературы и искусства, архива Федеральной службы безопасности, Российского государственного военного архива и частных коллекций. Да просто вертеп! В самом конце декабря – перед началом Рождественских праздников – Приморский театр кукол представит зрителям новый проект – вертеп. Тот самый, рождественский, традиционный, без которого не обходилось празднование Рождества в дореволюционной России. - Традиции вертепа были знакомы и любимы, понятны народу в то время, когда в России церковь не была отделена от государства, до 1917 года, - рассказала Виктория Орешкина, актриса театра кукол, которая реализовала проект создания вертепа. - Потом на многие годы мы оказались отлучены от этого пласта культуры, потому сегодня традиции вертепа воспринимаются подчас как религиозная пропаганда, например. На самом деле, вертеп несет зрителю истоки театральной и христианской культуры. Истории для вертепа – это бродячие сюжеты, они существуют во всех европейских культурах. Здесь главное – не наврать, не пороть отсебятину, аккуратно передавать зрителям традиции народного театра. Разноцветные игрушки Ну а самой новогодней выставкой декабря (если не считать еще только предстоящей выставки в Музее города, которая будет сформирована из коллекции Ирины Кейчиной, много лет собирающей новогодние игрушки дореволюционного и советского производства), безусловно, можно считать выставку «Игрушки из подушки», что работает в доме-музее семьи Сухановых. Экспозиция выставки состоит из двух частей: в первой представлены исторические экспонаты – елочные игрушки из ваты, изготовленные в 30-40-х годах прошлого века в СССР, как раз тогда, когда празднование нового года официально вернулось. Самая старинная – Иванушка из сказки про гусей-лебедей, ее сделали в 1930 году. Да, эта часть выставки напоминает нам про сложную, непростую историю страны в первой половине прошлого века. После 1917 года празднование Рождества – с елкой, игрушками, подарками, - равно как и нового года, постепенно стало запретным. Наряжать елку, устраивать праздник 31 декабря решались немногие, чаще всего такие события проходили за плотно закрытыми шторами. В 1935 году Павел Постышев предложил вернуть в жизнь советских детей елку и праздник. Нет, конечно, не Рождество, но Новый год! Идею поддержали на высоком уровне, так в жизнь СССР вошел праздник, который по сей день остаётся для нас самым любимым. Вторая часть экспозиции – более 200 игрушек из ваты ручной работы, выполненных шестью мастерицами из Приморья – Владивостока, Находки, Екатериновки. Они выдержаны в классическом стиле ватной игрушки, но это уже больше произведения искусства, чем просто прикладная вещь. Технология изготовления игрушек из ваты так и осталась ручной, хотя ее и пытались механизировать. Но как в артелях в 30-х годах прошлого века, так и сегодня, фигурки из ваты, проволоки, клея, слюды делаются вручную. Разве что сегодня личики для большинства игрушек мастерицы создают из полимерной глины, но это тоже ручная работа. И в единственном экземпляре, даже если образ повторяется. Ведь у новой игрушки будет уже немного другое личико, чуть другие краски… Любовь БЕРЧАНСКАЯ

