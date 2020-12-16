Немного истории, немного Нового года: обзор культурных событий за месяц

- Меня иногда спрашивают – почему во Владивостоке поставили памятник Юлу, ведь он уехал из города в шесть с половиной лет? Почему не поставили памятник Жюлю, его деду, одному из отцов-основателей города? – говорит режиссер Сергей Руденок. - И я отвечаю так: этот памятник - доказательство тому, чего можно достичь, не побоявшись однажды пуститься в путешествие. Мало того, Юл был одним из первых людей, которых можно назвать «человек мира». В нем соединились страны и города, те культуры, в которых он жил: русская, европейская, американская – и все его считают своим! Вот только что узнал, что французы выпустили фильм к 100-летию Юла Бриннера, скоро будет премьера на Первом канале. И в названии там тоже есть слово «великолепный». Для французов он тоже свой!