Например, регистрация права собственности еще несколько лет назад составляла 50-60 дней. Многие помнят, как занимали в 5 часов утра очередь в Росреестр. Теперь время на регистрацию существенно сократили — оно должно составлять 7 дней. Конечно, еще не везде показатель достигнут — у кого-то 9, 10, у кого-то 13. При этом мы повторяем: сокращение сроков — это большой шаг, но если по закону положено 7 дней, они должны выдерживаться; 9-13 дней — это затягивание процесса, чем бизнес, естественно, также не будет доволен. Регионы четко должны понимать, что мы находимся на одной территории, исполняем одно законодательство, и если положено за 7 дней, то так должно быть везде — и в Приморье, и в Хабаровском крае, и на Сахалине.