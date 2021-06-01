— Ольга Сергеевна, по результатам последнего инвестрейтинга Приморскому краю удалось подняться сразу на 21 позицию по сравнению с прошлым годом. Это не может не радовать. Кто участвует в его формировании?
— Инвестиционный рейтинг — это оценка (на анонимных условиях) бизнесом усилий власти на местах, которые она предпринимает для улучшения инвестклимата. Для этого есть разные механизмы, в том числе создаются штабы или проектные офисы под руководством глав субъектов, в которые в зависимости от направления входят представители различных министерств и ведомств. Здесь главное — вовлеченность в процесс главы региона.
Сейчас в ДФО нет ни одного субъекта, кто не в рейтинге. Однако у регионов было поручение президента: вывести субъекты Дальнего Востока в топ-30 рейтинга-2020. С этим справились только четыре, приблизились к тридцатке Бурятия (32-е место) и Приморский край (34-е).
Отмечу, что попасть в топ-30 — это как быть в первой десятке на Олимпийских играх. Задача непростая. Регионы идут очень плотно, порой тысячные балла отделяют их друг от друга.
— Какова цель Национального рейтинга регионов для бизнеса и что должны в нем видеть власти?
— Нужно понимать, что бизнес не разделяет власть на муниципальную, федеральную, региональную, органы надзора, контроля — ему, по большому счету, все равно, он оценивает отношение к себе в целом.
Властям же мы всегда объясняем: рейтинг — не самоцель, это стимул, внутренняя мотивация для каждого сотрудника и региональной команды в целом постоянно предпринимать усилия по созданию комфортных условий ведения бизнеса для повышения инвестиционной привлекательности территории.
— Расскажите об основных данных, которые используются при составлении Нацрейтинга.
— Во-первых, это регуляторная среда — это, например, эффективность процедуры регистрации предприятий, которая, однако, сейчас практически себя исчерпала. Ведь когда мы только начинали оценку, эта процедура составляла 20 дней. Бизнесмену нужно было посетить множество инстанций — налоговая, пенсионный фонд, банк и т. д., а потом опять в налоговую… Это был определенный квест.
Сейчас это делается за 3 дня, худший показатель — 13 дней, в среднем — 8. Теперь бизнес признается, что регистрация особых проблем ни у кого не вызывает. Это фиксирует и Рейтинговый комитет, в который входят деловые объединения и который непосредственно предлагает изменения в методологию: бизнес из регионов сигнализирует о положительной динамике по этому показателю.
Следующие критерии — это выдача разрешений на строительство, регистрация права собственности, эффективность процедур по выдаче лицензий, подключение к электросетям.
Если раньше к сетям можно было подключаться 500 дней, то сегодня худший по регионам показатель — 111 дней, средний — 80, лучший — 39. В этой процедуре сократилось время на заключения договора, однако если в каких-то регионах оно занимает 3-5 дней, то в других — до 30 дней. Конечно же, над этим регионам нужно еще работать.
Кстати, во втором квартале этого года ПАО «ДЭК» в крупных городах Приморья (Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск) начнет подключение к региональному порталу госуслуг. Такая цифровизация должна ускорить эту процедуру.
В целом же причины этой медленной динамики мы видим в отсутствии в регионах готовых промышленных и IT-парков. Здесь регионам нужно перенимать опыт Казани, Новосибирска, Москвы, где площадка для бизнеса обустроена от земли до розетки.
— А как же инструменты в виде ТОРов, Свободного порта Владивосток?
— Те, кто заходит в ТОРы, — у них свои привилегии, преимущества, эти механизмы были определены как точки роста, и это хорошо. Здесь мы не берем отдельно эти режимы, мы рассматриваем условия ведения бизнеса в целом на территории. А если предприятие не является резидентом? Мы говорим о том, что любой бизнес должен вести свою деятельность в комфортных, благоприятных условиях.
А бизнес очень чутко реагирует на все, что делается или не делается для него в регионе. Мы это фиксируем, аккумулируем предложения предпринимателей и поднимаем эти инициативы на площадке Агентства на самый высокий уровень.
Например, регистрация права собственности еще несколько лет назад составляла 50-60 дней. Многие помнят, как занимали в 5 часов утра очередь в Росреестр. Теперь время на регистрацию существенно сократили — оно должно составлять 7 дней. Конечно, еще не везде показатель достигнут — у кого-то 9, 10, у кого-то 13. При этом мы повторяем: сокращение сроков — это большой шаг, но если по закону положено 7 дней, они должны выдерживаться; 9-13 дней — это затягивание процесса, чем бизнес, естественно, также не будет доволен. Регионы четко должны понимать, что мы находимся на одной территории, исполняем одно законодательство, и если положено за 7 дней, то так должно быть везде — и в Приморье, и в Хабаровском крае, и на Сахалине.
— Власти на местах вас слышат?
— Многие регионы сначала сопротивлялись, не верили, говорили, что у них все в порядке, а мы все придумываем. Тогда мы предложили провести «контрольные закупки». Например, попробовать оформиться в МФЦ за положенные по регламенту 15 минут. Не получилось, на это ушло 2 часа. Только тогда пришло осознание проблем, появилась готовность слушать конструктивную критику, слышать бизнес и решать его вопросы.
Работа по рейтингу дала еще один важный результат. Произошла пересборка правительств. Появились проектные офисы, горизонтальное взаимодействие аппарата. Не у всех еще эта работа идет на «отлично», но перестройка уже произошла, и мы это видим по все более позитивной обратной связи от предпринимателей.
— Какие еще показатели учитываются в рейтинге?
— Это наличие регионального законодательства, оценка регулирующего воздействия, механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Этот показатель — про доверие. Особенно это касается проектов ГЧП. Регионам нужно понимать, что инвестиционная привлекательность субъекта напрямую зависит от доверия бизнеса власти. Ведь именно предприниматель рискует всем — деньгами, временем, репутацией перед сотрудниками, банками, компаньонами и т. д.
Еще один ключевой показатель — это давление на бизнес. К сожалению, данный показатель с каждым годом ухудшается. Но это системная проблема, это отмечает бизнес по всей стране.
Конечно, если придерживаться отчетов ведомств — налоговой, МЧС, Росприроднадзора и других, то количество плановых проверок неуклонно снижается. Однако мы же слушаем бизнес, а он говорит об обратном. В реальности проверок больше, просто число внеплановых инспекций нигде не фиксируется, а это — административные расследования, проверки по жалобам, в т. ч. по заявлениям конкурентов. Кроме того, некоторые проверки могут длиться до 7 месяцев! В таких условиях чаще всего предприятие приостанавливает деятельность до конца проверки, если вообще до него доживает. Или проверяющие начинают требовать дополнительно избыточные документы.
Зачастую работа контрольного ведомства в регионе зависит от конкретного руководителя. Все это не придает предпринимателю оптимизма в оценках условий благоприятствования.
В этой связи радует, что снизалось количество прокурорских проверок — по нашим сведениям, они составляют менее 20% всех инспекций в более чем половине регионов ДФО.
Также важный показатель — это ресурсы, качество и доступность инфраструктуры.
— Что демонстрирует в этом разделе рейтинга Приморье?
— Оценка телекоммуникационных услуг в крае находится также в среднем сегменте — группе С. Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями раньше находилась в группах Е, Д, сейчас этот критерий попал в группу С. Это как раз те самые ТОРы и СПВ, в которых видна работа и есть определенные результаты.
В этом разделе также есть такая величина, как «уровень поддержки МСП». Мы замеряем долю численности работников МСП в общей численности занятого населения региона, количество субъектов МСП на 1000 человек и другие. Так, доля численности в Приморье за 2020 год составила 25%, количество малых предприятий на тысячу населения — 50 субъектов. Также неплохо развит инвестиционный портал по вопросам МСП. Оценка доступности финансово-кредитных инструментов — группа С.
Хороший показатель у региона по регистрации юрлиц, неплохая оценка по подключению к сетям. Довольно высоко бизнес отзывается о работе Инвестиционного совета, сопровождении проектов. По показателям доли госконтрактов с субъектами МСП Приморский край также имеет высокую оценку и находится в группе А.
Такие показатели связаны с тем, что Приморье, в общем, сохраняет репутацию предпринимательского края, что и отражается в рейтинге.
Однако любому региону еще есть над чем работать и куда стремиться в целях повышения привлекательности территории для потенциального инвестора. И Инвестиционный рейтинг в этом деле — хороший мотиватор. Он может нравиться или не нравиться, но это объективные данные, на которые нужно обращать внимание. Рейтинг четко отражает, насколько быстро, мобильно и гибко власть реагирует на запрос предпринимателя. У бизнеса есть запрос на комплексное сопровождение инвестиционных проектов, и это все тот же вызов для субъектов Дальнего Востока.
Справка: Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» создана в 2011 году. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Владимир Путин. Цели агентства — улучшение предпринимательского климата, продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса, а также в социальной сфере, создание возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров.
Мария ПУШКАРЕВА.