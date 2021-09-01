Экономисты отметили социально-ответственное поведение ННК

Приморские экономисты по достоинству оценили беспрецедентный шаг компании ННК по снижению цен топливо в ДФО, в том числе и на Дальнем Востоке. Компании удалось оптимизировать работу и снизить собственные издержки.

«Снизив цену, ННК показала себя как социально ответственный бизнес», — отметили экономисты. Налаженная цепочка поставок собственным подвижным парком позволила Группе ННК принять решение о снижение цены на бензин собственного производства. Приморские экономисты считают, что в настоящее время регион восстанавливается после пандемии и идет рост экономических связей. Поэтому цена на топливо крайне важна. То, что ННК смогли пойти на снижение, характеризуют компанию как социально-ответственную. Сейчас в Приморье понемногу заканчивается туристический сезон, а также идет пора сбора урожая. То, что ННК смогли снизить цену на топливо, показывает, насколько предприятие настроено на поддержку жителей региона. «Нужно отдать должное, именно ННК увеличивало стоимость топлива на своих заправках максимально щадяще. В тот момент, когда возникли перебои с поставками, они не стали , в отличие от мелких заправочных сетей пытаться заработать "на горячем", взвинчивая цены до небес! Сейчас же вообще "изыскали возможность снижения цен". Напомню, что в летний и осенний период потребление топлива традиционно возрастает. И дело тут не только в туристическом сезоне. Для сельхозпроизводителей начинается "уборка" и "покосы". В данном случае ННК показала себя как социально ответственный бизнес. Жаль, что так нельзя сказать о всех нефтяных компаниях», — отметил экономист Александр Киктенко. В Группе ННК сообщили, что цены на топливо их производства снижено во всех регионах ДФО: в Приморье, Приамурье, Хабаровске, Бурятии и на Камчатке. Эксперт Павел Панченко считает, что восстановление экономических связей и рост деловой активности дают стабильно высокий спрос на бензин и дизель. Он отметил, что с приходом осени нагрузка на городские АЗС увеличиваетс, а на трассовые снижается. Вся цепочка выстроилась чётче и эффективнее. Стабильные и ритмичные поставки необходимого количества топлива с ХНПЗ в регион собственными железнодорожными цистернами и выверенная логистика доставки собственными бензовозами до АЗС дали возможность не только перекрыть инфляцию и остановить рост, но и снизить цену на социально важное топливо», — рассказал Павел Панченко. Компания ННК продолжает свое активное развитие в ДФО, модернизирует оборудования, повышает экологические стандарты и оптимизирует собственную логистику, расширяет авто- и жд парк бензовозов. Повысить эффективность операционной деятельности и оптимизировать издержки позволяет постоянная работа над увеличением мощностей хранения топлива. Что в свою очередь дополнительно повышает энергетическую безопасность регионов Дальнего Востока и позволяет полностью обеспечить растущий спрос потребителей нефтепродуктов, включая муниципальные и социально значимые учреждения во всех регионах присутствия предприятий Группы ННК.

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