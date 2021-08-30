Качество в приоритете: ННК выбрана топливным партнером ВЭФ

Обеспечить дальневосточников качественным топливом – приоритет работы для ННК. Компания является крупнейшей на рынке Дальнего Востока. Внимание ко всем этапам производства и стабильность развития делают ННК надежным и постоянным топливным партнером для Восточного экономического форума.

В группу ННК входят развитая сеть нефтебаз, крупные морские терминалы, 320 одноименных АЗС и один из крупнейших в регионе -Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Обеспечение Дальневосточного федерального округа и близлежащих регионов качественным моторным топливом ННК считает своей приоритетной задачей. На Хабаровском НПЗ выполнена масштабная модернизация с привлечением в регион значительных инвестиций. Компания продолжает реализацию комплексных мероприятий, направленных на повышение объема выпуска высококачественных моторных топлив стандарта Евро-5 для обеспечения растущей потребности внутреннего рынка Дальнего Востока. Современное производственное оборудование и технологии ведущих мировых лидеров отрасли позволяют ХНПЗ перерабатывать 5 млн тонн нефти в год, при этом соблюдая все нормы и требования промышленной безопасности и экологии. Помимо этого, ННК дотирует работу своих автозаправочных станций в отдаленных и малонаселенных районах Дальнего Востока, где АЗС можно справедливо назвать социально-значимыми объектами. Качество топлива, реализуемого на АЗС ННК, контролируется стационарными и мобильными лабораториями на всех этапах транспортировки нефтепродуктов – от Хабаровского НПЗ до пистолета на АЗС.

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