Не прошли проверку боем: FESCO допустил крупнейший портовый кризис на Дальнем Востоке

Нелишне напомнить, что в ноябре 2020 Росатом, ранее не имевший опыт управления портовой инфраструктурой, получил в управление ключевой актив группы FESCO, ВМТП — крупнейший порт на российском Дальнем Востоке. Примечательно, что с инициативой передачи ВМТП в управление Росатому выступило руководство компании в лице президента — Аркадия Коростелева и председателя Совета Директоров — Андрея Северилова. До 2020 года Коростелев и Северилов не только не были связаны с логистикой и портами, но и в принципе не имели опыта руководства крупным бизнесом, тем более таким стратегически важным для страны как группа FESCO. Каким образом решение вопросов, связанных с обеспечением продовольствием и экономической безопасности одного из крупнейших регионов страны оказалось в руках некомпетентных и не подготовленных к этому людей? Напомним, что в 2020 году в группе FESCO разгорелся корпоративный конфликт, связанный с захватом компании тесно связанным с Росатомом бизнесменом Михаилом Рабиновичем и его юристом Андреем Севериловым. В результате стратегически важное предприятие перешло в руки людей, далеких как от проблем региона, и так и портово-логистического бизнеса. Однако, рейдерский захват бизнеса и управление им — это разные вещи, о чем видимо господа Рабинович, Северилов и их кураторы из Росатома не подозревали.