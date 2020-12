Предпринимателям региона предлагают помощь по выходу на новые рынки

Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из приоритетных задач государства.

Для того, чтобы стимулировать людей к открытию и успешному ведению своего дела, создан национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Государство вкладывает деньги, а руководство регионов на местах разрабатывает проекты поддержки, ориентируясь на местную специфику. Например, для Приморья одним из приоритетных направлений является экспорт. И помочь приморским предпринимателям выйти за границы родного края готовы специалисты центра «Мой бизнес». Впрочем, здесь готовы помочь всем бизнесменам региона. О том, чем может быть полезен «Мой бизнес», беседуем с генеральным директором центра Евгением Никифоровым. - Далёкие от бизнеса люди, да и многие предприниматели воспринимают центр «Мой бизнес» как место, где можно максимум зарегистрировать новое предприятие и получить небольшую консультацию по тем или иным вопросам. То есть, как у нас принято говорить, центры работают по принципу «одного окна», но достаточно узкого, для бизнеса. Насколько такое представление верно? - Перечисленное Вами – лишь малая часть услуг, которыми может воспользоваться предприниматель в нашем центре. Мы помогаем бизнесу на каждом этапе его развития. Для этого, во-первых, есть большой блок образовательных программ. Они касаются как повышения навыков руководителей и собственников бизнеса, так и знакомства с новеллами законодательства, освещения специализированных тем, например, изменения и подбора системы налогообложения, введения маркировки товара. Это особенно актуально для новичков и индивидуальных предпринимателей, у которых не всегда есть штатные юристы и бухгалтера, но нужно быть в куре всех изменений. Также есть обучающие программы по выходу на электронные площадки и открытию интернет-магазина. - Евгений Александрович, подводя итоги последних двух лет, что можете отметить в качестве главного достижения? - Наверное то, что за последние два года получилось расширить перечень услуг для бизнеса. Сейчас мы помогаем сертифицировать новый товар или услугу, а также производство, например, для пищевых предприятий по стандартам ХАССП, поможем на первом этапе зарегистрировать торговую марку в России и получить необходимые документы для выхода на торговлю в сети. Бизнесу, работающему с туристами (гостиницы, хостелы, базы отдыха), мы помогаем бесплатно пройти классификацию - это важный документ для работы, поскольку без него нельзя легально принимать гостей, а стоимость данной услуги может доходить до 100 тысяч руб. Мы помогаем эти средства сохранить для развития компании. - А работаете ли с социальными предпринимателями? - Конечно. С этой категорией, которая помогает решать важные задачи государства, создавая детские сады, парки культуры и открывая пансионаты, у нас работает отдельное подразделение - Центр инноваций социальной сферы. Там помогают бесплатно создать бизнес-план для развития, разработать новый сайт для привлечения клиентов и берут на себя большой блок консультационных услуг. Также раз в год у нас проходит специальная акселерационная программа - это образовательный интенсив, где за несколько месяцев очной и заочной работы с тренером предприниматель понимает, как ему лучше развивать свое дело, чтобы оно было не только полезным для общества, но и приносило прибыль. На выходе предприниматели разрабатывают четкий бизнес-план и могут, следуя ему, выйти на новый уровень. В этом году есть три проекта, которые в перспективе могут упаковать свой бизнес-проект во франшизу и реализовывать его в других регионах. Для производителей работает специально созданный Региональный центр инжиниринга. Его специалисты помогут модернизировать производство, создать индивидуальную карту развития предприятий, составить бизнес-план и внедрить цифровые технологии. Все это позволяет производственным и сельхозпредприятиям улучшить качество своего продукта и снизить его себестоимость, чтобы стать более конкурентоспособными. Когда производство налажено и продукт производится высокого уровня, предприниматель может выйти с ним на зарубежные рынки - для помощи в этом также можно обратиться в центр «Мой бизнес». - А экспорт? - Выход на экспорт начинается с индивидуальной консультации и прохождения курсов «Школы экспорта РЭЦ». Этот этап важен, потому что, перед тем как выбирать страну, в которую будет экспортироваться товар, и начинать готовить документы (международные сертификаты, декларации), необходимо, чтобы предприниматель понимал весь путь, который ему предстоит пройти. Часто бывает, что нужно предусмотреть в компании отдельного человека, который будет заниматься экспортным направлением, к этому предприниматель тоже должен быть готов. Также необходимо понять, на каком именно зарубежном рынке его товар будет наиболее актуален. Параллельно с обучением можно начинать процесс подготовки презентации своего продукта для поиска партнера в другой стране — мы поможем составить коммерческое предложение, перевести на нужный язык презентацию компании, сайт и провести первые В2В переговоры. Хорошо работает формат выставок - даже в период пандемии мы участвуем в онлайн-выставках и помогаем компаниям вывезти образцы товаров в другую страну. Для выхода на китайский рынок мы два года проводим акселератор «Энергия Экспорта» - это обучающий интенсив, итогом которого является презентация своей продукции китайским покупателям. В прошлом году акселератор завершился бизнес-миссией, которая позволила половине его участников заключить первые экспортные контракты. В этом году мы выводили товары приморских производителей на онлайн-площадку «Вичат», и некоторые из них уже получили первую предоплату за свой товар. Начинающим экспортерам можем посоветовать начать с рынков стран СНГ. Плюсом этих стран является упрощенный режим ввоза товаров без оплаты пошлины и подготовки дополнительных сертификатов на каждую партию в рамках Таможенного союза. Немаловажно и то, что, как правило, во всех этих странах нет языкового барьера, там до сих пор помнят и ценят русские продукты и товары. - Как сказалась пандемия на специфике оказания услуг? - Сейчас, в условиях пандемии, все меры поддержки можно получить онлайн, через наш портал. Все обучение также перешло в онлайн формат. Даже крупные форумы. Например, 16 декабря пройдет форум для желающих выйти на экспорт «СНГ: перезагрузка», а 10 декабря форум для молодых предпринимателей, на котором эксперты расскажут про основные мифы бизнеса. - «Мой бизнес» - федеральный проект. Но мы знаем, что и в Приморском крае достаточно обширная собственная программа по поддержке и развитию МСП. Если бизнесмена интересуют именно краевые программы, то ему тоже открыты двери в центрах «Мой бизнес»? - Конечно. Даже если мы не оказываем некоторые меры поддержки, то мы можем помочь предпринимателю составить правильное обращение за ними в другие ведомства и министерства. Мы понимаем, что у предпринимателей очень много работы. Мы созданы для того, чтобы быть помощниками. Мы - проводник для бизнеса. - Давайте напомним читателям, какие меры были приняты федеральными и местными властями в связи с пандемией для поддержки МСП? И какие из этих мер актуальны сейчас? - Многие предприятия туристического направления и общественного питания пострадали в связи с пандемией. Как я уже говорил ранее, мы запустили меру поддержки по классификации гостиниц, чтобы предприниматели не несли дополнительные расходы для исполнения обязательных требований, а могли за счет господдержки пройти эту процедуру. Также был большой запрос на трансформацию и переход в онлайн-режим. Предприниматели все еще могут воспользоваться нашими консультациями по СММ-продвижению, грамотно и правильно перевести часть своих продаж в онлайн. Многим предпринимателям мы помогли создать магазины на маркетплейсе «Алиэкспресс-Россия», чтобы они могли расширить количество своих продаж в сети. При введении новых законодательных норм и требований мы собираем экспертов и проводим вебинары, чтобы объяснить бизнесу, как будет действовать та или иная норма. Так, недавно был проведен вебинар совместно с Роспотребнадзором и аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей на тему, как правильно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период эпидемии COVID-19. Также в этом году мы запустили цикл фестивалей «Сделано в Приморье». Они проходили на ул. Адм. Фокина во Владивостоке каждый сезон, сейчас готовится зимний фестиваль, предприниматели могут подать заявку на участие на нашем сайте. Эти фестивали помогли местным производителям реализовать свою продукцию на одном из самых проходимых мест города. В рамках этого проекта мы поддержали еще и представителей общественного питания - создали для них гастроулицу. Отзывы как от жителей города, так и от бизнеса мы получили положительные, поэтому планируем и дальше развивать этот проект. - Вы уже составляете планы на будущий год? Верстаются ли они с учетом нового прихода пандемии или вы уже более оптимистично смотрите на перспективу? — Планы, конечно же, есть, и в ближайшее время мы представим их предпринимателям. Причем мы готовим их с учетом мнения бизнеса. Так, сейчас у нас проходит несколько опросов предпринимателей. Мы планируем создавать больше коробочных продуктов. К примеру, в этом году запустили проект по созданию частных детских садов - в нем был и курс обучения всем основам ведения бизнеса в сфере дошкольного образования. Лучшим проектам была выделена субсидия на обустройство помещения в соответствии со всеми пожарными нормами. Также расширится перечень продуктов от МКК «Фонд развития Приморского края» - до 20 млн по льготным ставкам смогут получать производственные компании нашего региона. Отмечу, что сейчас максимальная ставка по всем продуктам региональной микрокредитной компании не превышает 4,25% годовых, что, как мы рассчитываем, позволит бизнесу привлекать дополнительные средства для развития своего дела. Юрий РОГОВ

