Предпринимателям региона предлагают помощь по выходу на новые рынки

- Конечно. С этой категорией, которая помогает решать важные задачи государства, создавая детские сады, парки культуры и открывая пансионаты, у нас работает отдельное подразделение - Центр инноваций социальной сферы. Там помогают бесплатно создать бизнес-план для развития, разработать новый сайт для привлечения клиентов и берут на себя большой блок консультационных услуг. Также раз в год у нас проходит специальная акселерационная программа - это образовательный интенсив, где за несколько месяцев очной и заочной работы с тренером предприниматель понимает, как ему лучше развивать свое дело, чтобы оно было не только полезным для общества, но и приносило прибыль. На выходе предприниматели разрабатывают четкий бизнес-план и могут, следуя ему, выйти на новый уровень. В этом году есть три проекта, которые в перспективе могут упаковать свой бизнес-проект во франшизу и реализовывать его в других регионах.