Дадут газу

Котельные третьего по величине города Приморья переведут на «голубое топливо»

Газу быть и в Находке — это уже не просто громкие лозунги и декларации о намерениях. После январских переговоров главы Приморья Олега Кожемяко с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером о переходе экономики края на «голубое топливо» можно говорить определенно. Одними из ключевых потребителей газа могут стать предприятия резидентов ТОР Приморского края. «Мощными потребителями газа могут стать предприятия, например, в ТОР „Надеждинская“. Также в этом году у нас будет возможность использовать сжиженный газ, что станет подспорьем для запуска производств круглогодичного цикла, работающих на газе», — добавил губернатор. Экскурс в прошлое Газификация края — это та тема, про которую говорят без малого уже 10 лет. Однако дальше разговоров дело практически не двигается. И причин тому много. Одна из них — отсутствие нужного количества свободных денег в бюджете края в прежние годы. Другая — несогласие собственников участков, по которым может проходить газопровод. Впрочем, говорить о том, что газа в Приморье нет, было бы неправильно. По данным компании «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», в ДФО сетевой природный газ подведен к энергообъектам Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и других крупнейших населенных пунктов. С начала поставок сахалинского газа во Владивостоке было введено в эксплуатацию три распределительных газопровода, снабжающих топливом крупнейших потребителей. Для обеспечения топливом судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье построены четыре газопровода общей протяженностью 63,5 км и газораспределительная станция. Идет подготовка к строительству газопровода до Находкинского завода минеральных удобрений. Это еще более 100 км газовых сетей и две газораспределительные станции. По словам руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Андрея Леонтьева, приход газа в Находку позволит существенно модернизировать и повысить надежность теплоэнергоснабжения города и улучшить экологию. Первые котельные в Находке должны перевести на газ уже в 2021 году. Планируется, что на экологически чистое топливо, будут переведены промышленные предприятия городского округа, а также новые жилые кварталы, которые сейчас строятся в Находке. Как это будет Жители Приморья газа ждут давно и все заверения властей воспринимают скептически. Однако сейчас, что называется, все всерьез и надолго. Еще летом правительство региона заявило, что 65% жителей Находки будут переключены на две крупные газовые котельные. Их будут строить вместо существующих ныне мазутных котельных № 1.3 и № 3.4. В последующем еще 8 котельных планируют переключить на газ. Как отметил гендиректор Примтеплоэнерго Анатолий Попов, модернизация затронет около 36 тысяч абонентов. На предприятии уже ведутся подготовительные работы, определены земельные участки, на которых планируется строительство объектов. Подготовиться надо будет не только энергетикам, но и администрации города. Для строительства новых котельных придется внести изменения в схемы теплоснабжения. Кстати, надо сказать, что эта работа уже идет. Сейчас в Находке работают 43 котельных, примерно половина из которых использует уголь, другая часть — мазут. Каждая угольная котельная даёт в среднем 70 Гкал в час, мазутная — 50 Гкал. Чем это опасно? Дело в том что все котельные, работающие сейчас в Находке, построены еще в советские времена и современным требованиям они просто не могут отвечать. Из-за плотности застройки не везде соблюдается санитарная зона. После строительства газовых котельных высвободится так необходимая городу земля. И санитарные нормы будут соблюдены. Кроме того, что мазут, что уголь выделяют в атмосферу огромное количество вредных веществ. Например, при сжигании первого, в воздух попадает сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, соединения ванадия, солей натрия. Угольные станции выбрасывают в атмосферу микроэлементы и радионуклиды с частицами недогоревшего топлива. В саже некоторых видов топлива содержится мышьяк, свободный диоксид кремния, свободный оксид кальция. Многие жители уже ждут, когда же «синее» топливо придет в их дома — в сельских районах готовить предпочитают именно на газе. Так получается дешевле, чем платить за электричество. «Сжиженным газом в баллонах для кухни давно пользуюсь. Удобно и недорого. Всех хлопот — отвезти-привезти баллон заправить. Если газ по трубе пойдет — хорошо, отопление в доме можно будет переделать. Главное, чтобы цены позволяли. А так — все чище, чем уголь», — отметил житель Михайловского района Николай Смирнов. Экономическое топливо Газ — дешевле, безопаснее и экологически чище. Это фактически аксиома. Кроме того, именно газ должен стать дополнительным стимулом для развития экономики региона, что приведет к росту производства и, как следствие, увеличению поступления налогов. Напомним, что программа развития Приморского края предполагает акцент на промышленном векторе и создании новых производственных предприятий. Повысить их будущую рентабельность и конкурентоспособность может перевод на газ. «Самое простое объяснение — газ дешевле. При газификации котельных стоимость 1 гигакалории горячей воды резко снижается, что дает толчок для развития того или иного предприятия. Второе, при газификации электростанций — Артемовской, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, стоимость киловатта электричества снизится, так как газ стоит значительно меньше, чем уголь или мазут. Таким образом, предприятия могут вкладывать сэкономленные средства в свое развитие», — говорит экономист Александр Киктенко. Развитие промышленности ведет к созданию рабочих мест для населения и росту благосостояния людей. Выгода очевидна для всех. Кроме того, газ используется и как сырье для химических производств. В частности, газификация Находки проводится под нужды НЗМУ, которое сейчас способно сделать рентабельным прокладку газопровода в город. В дальнейшем, после появления «голубого топлива», в городе могут быть созданы новые предприятия, деятельность которых была бы нецелесообразна или нерентабельна при использовании другого типа ресурсов. Ольга ИЛЬЧЕНКО.

