Возвращение к пройденному: налог на недвижимость могут восстановить

Правительство России рассматривает вопрос о возвращении налога на движимое имущество. Об этом на совещании со Статс-секретарями заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров.

Налог был отменён с 1 января 2019 года. Однако по подсчётам аналитиков, из-за этого только за первый год бюджеты регионов потеряли порядка 183 миллиардов рублей. Эти выпадающие доходы планировалось возместить за счёт увеличения акцизов на крепкий алкоголь с 50 до 80%, однако затея провалилась. В итоге региональные бюджеты недополучают львиную долю доходов. «Мы предупреждали, что в результате принятия этого закона будут большие выпадающие налоговые доходы в бюджеты субъектов РФ, так и произошло. Освободить от налога стоило только новое оборудование, приобретаемое компаниями, но нас не послушали, все освободили», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Предполагалось, что упразднение налога на движимое имущество даст толчок к экономическому развитию страны, снизив часть налоговой нагрузки на бизнес. Однако это лишь привело к разногласиям между предпринимателями и налоговиками. ФНС начали переквалифицировать оборудование в недвижимое имущество, а порой и считать его частью здания, и доначислять налоги. Что интересно, именно с 2019 года бюджет Приморского края стал дефицитным. В бедующем 2021 году дефицит краевого бюджета планируется на уровне пяти миллиардов семисот миллионов рублей. Не в последнюю очередь такие цифры обусловлены именно отсутствием налога на движимое имущество. Но, не смотря на это, правительство края пытается формировать бюджет без понижения расходных статей. «Несмотря на то, что у нас, по объективным причинам, падают доходы, довольно проблематично формировался бюджет, по основным направлениям нам удалось увеличить объём ассигнований», — заявила председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Новый налог, без сомнения увеличит доходную часть краевой казны, однако, по заявлениям многих экспертов, он может стать серьёзным ударом для малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы движимое имущество предприятия не стало неподъёмной налоговой нагрузкой для предприятий создана специальная рабочая группа под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которая должна представить конкретные предложения не позднее марта 2021 года. Среди таких предложений уже сейчас звучит возможность снижения ставки по обоим доходам — на движимое и недвижимое имущество. Как это отразиться на бюджетах региональных и муниципальных уровней, мы сможем узнать, скорее всего, не ранее декабря 2021 года, после принятия соответствующих поправок в налоговый кодекс.

