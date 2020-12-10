Возвращение к пройденному: налог на недвижимость могут восстановить

Для того, чтобы движимое имущество предприятия не стало неподъёмной налоговой нагрузкой для предприятий создана специальная рабочая группа под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которая должна представить конкретные предложения не позднее марта 2021 года. Среди таких предложений уже сейчас звучит возможность снижения ставки по обоим доходам — на движимое и недвижимое имущество. Как это отразиться на бюджетах региональных и муниципальных уровней, мы сможем узнать, скорее всего, не ранее декабря 2021 года, после принятия соответствующих поправок в налоговый кодекс.