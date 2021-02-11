Синдром отмены: Восточный экономический форум-2021 может состояться

Напомним, как рассказал в ходе Гайдаровского форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ВЭФ — это крайне интересное и важное событие, к которому приковано внимание всех без исключения государств Азиатско-Тихоокеанского региона. «Де-юре решение еще не принято, но жизнь подсказывает, что он нам крайне необходим, нам его очень не хватало в прошлом году. Мы прорабатываем концепцию проведения мероприятия и предложим организационному комитету под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева такую, которая обеспечит решение задач ВЭФ», — подчеркнул министр.