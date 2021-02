Синдром отмены: Восточный экономический форум-2021 может состояться

Власти рассчитывают, что эпидемическая обстановка по коронавирусу не станет препятствием для проведения в 2021 году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке и II Каспийского экономического форума.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. По словам Панкина, по поводу проведения ведущих деловых форумов в этом году присутствует «осторожный оптимизм». Летом прошлого года «Россконгресс», когда был официально отменен ВЭФ-2020, сообщал, что VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса деловые форумы были отменены. Так, власти отменили ПМЭФ, который должен был пройти 3–6 июня. Первый вице-премьер Андрей Белоусов объяснил, что решение было принято в «целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума». Вслед за ним власти отменили запланированный на сентябрь Восточный экономический форум. Напомним, как рассказал в ходе Гайдаровского форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ВЭФ — это крайне интересное и важное событие, к которому приковано внимание всех без исключения государств Азиатско-Тихоокеанского региона. «Де-юре решение еще не принято, но жизнь подсказывает, что он нам крайне необходим, нам его очень не хватало в прошлом году. Мы прорабатываем концепцию проведения мероприятия и предложим организационному комитету под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева такую, которая обеспечит решение задач ВЭФ», — подчеркнул министр. Досье «Золотого Рога» Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока. Пятый, юбилейный, форум проходил с 4 по 6 сентября 2019. В нем приняло участие 8500 делегаций из 65 стран. Всего было подписано более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей.

