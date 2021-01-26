Пандемия опять ставит под вопрос главное экономическое событие региона

Пандемия опять ставит под вопрос главное экономическое событие региона

Сегодня, 09:54
Экономика
Photo: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
На фото: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
В ходе Гайдаровского форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал журналисту ТАСС о том, состоится ли в 2021 году Восточный экономический форум во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Де-юре решение еще не принято, но жизнь подсказывает, что он нам крайне необходим, нам его очень не хватало в прошлом году. Если форум будет проводиться не в традиционном формате, если к сентябрю обычные связи логистические, авиационные не будут восстановлены в должной мере, я надеюсь, мы сможем предложить некий формат, который будет интереснее, чем просто «квадратики лиц» людей, выступающих с помощью мессенджеров и телеприсутствия. ВЭФ — это крайне интересное и важное событие, к которому приковано внимание всех без исключения государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы прорабатываем концепцию и предложим организационному комитету под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева такую, которая обеспечит решение задач ВЭФ. Это качественное обсуждение вопросов развития наших ключевых восточных территорий, новой повестки, повестки развития экономики в постпандемическую эпоху, повестки технологического развития», — сообщил Алексей Чекунков в интервью ТАСС.

Stories:
ВЭФПриморье
Related news:
ЭкономикаБизнесКоронавирусCOVID-19пандемияполитикаАТРВЭФ
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы