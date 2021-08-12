С начала ивасевой путины приморские рыбаки добыли более 12 тысяч тонн этой рыбы

Кстати, в Приморье «красная» путина проходит с существенным опережением в сравнении с показателями 2019 года (уловы лососевых сравнивают четные с четными годами, нечетные — с нечетными). Приморские рыбаки в этом году добыли более 0,11 тыс. тонн лососевых, что в 16 раз больше, чем на этот же период 2019 года.