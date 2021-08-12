С начала ивасевой путины приморские рыбаки добыли более 12 тысяч тонн этой рыбы

По данным краевого агентства по рыболовству, сейчас на промысле иваси работает ООО «Форпост». Компания «Доброфлот» принимает уловы на свои плавбазы для переработки.
На месте добычи — в районе Южных Курил, сложные погодные условия не позволяют выйти на уровень уловов прошлого года. Однако на начало августа приморцы уже взяли 12 336 тонн этой рыбы.
Отметим, консервы из иваси входят в социальную программу «Приморская рыба». Она была инициирована губернатором Приморья Олегом Кожемяко и реализована в рамках краевой госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.
Благодаря своим вкусовым качествам и невысокой цене иваси может стать одним из главных «рыбных хитов» в потребительской корзине россиян. По акции «Приморская рыба» жители Приморского края могут приобрести по низким ценам консервы из этой рыбы, а также другую рыбопродукцию.
Напомним, в 2020 году вылов сардины иваси составил 313 тысяч тонн, подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. При этом отпускные цены на иваси снизились с 87 до 60 рублей за кг. А в этом году, по данным Росрыболовства, рекомендованный вылов сардины иваси увеличен еще на 37% — до 480 тысяч тонн.
Кстати, в Приморье «красная» путина проходит с существенным опережением в сравнении с показателями 2019 года (уловы лососевых сравнивают четные с четными годами, нечетные — с нечетными). Приморские рыбаки в этом году добыли более 0,11 тыс. тонн лососевых, что в 16 раз больше, чем на этот же период 2019 года.