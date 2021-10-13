Рыбу из Приморья вывозят почти в 30 стран мира

В этом году из Приморья за границу вывезено более 950 тыс. тонн рыбопродукции. Как уточнили в региональном Россельхознадзоре, по данным на 10 октября 2021 года, партии рыбы и морепродуктов оформлены на экспорт в 26 стран мира.

В первую тройку импортеров по объемам продукции входит Республика Корея. С начала года в эту страну поставлено 667,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В КНР — 209,9 тыс. тонн, в Японию — почти 26,9 тыс. тонн. В этом году увеличились поставки морепродуктов в Нигерию — отправлено более 22,5 тыс. т. Кроме того, с начала года в другие страны Западной и Центральной Африки (Кот д`Ивуар, Гана, Бенин, Того и Камерун) оформлены на экспорт партии рыбопродукции общим весом более 11,6 тыс. тонн. В Германию направлено 8,6 тыс. тонн, в Таиланд — 2,2 тыс. тонн, во Вьетнам — более 1,8 тыс. тонн, столько же — во Францию. Среди других импортеров рыбы и морепродуктов из Приморья — КНДР, Индонезия, Великобритания, Хорватию, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Испания, Италию, Латвию, Литва, США и Ямайка. Отметим, на Дальнем Востоке завершается «красная» путина, которую уже назвали успешной. По данным Росрыболовства, к началу октября добыто более 530 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Продолжается рост производства аквакультуры, по итогам года он составит примерно 15%. Всего общий вылов водных биоресурсов российскими рыбаками приблизился к 4 млн тонн. При этом в Росрыболовстве отмечают, что одной из главных задач отрасли является увеличение уровня потребления продукции из водных биоресурсов на отечественном рынке. Для этого в ведомстве будут добиваться переориентации предприятий рыбохозяйственного комплекса с сырьевого экспорта на развитие глубокой переработки рыбного сырья. В соответствии со Стратегией развития отрасли, доля продукции с высокой степенью переработки к 2030 году увеличится в России с текущих 25% до 65%. — В настоящее время и в России, и в мире в целом, потребители больше внимания обращают на здоровое питание. И важно обеспечить доступность рыбы для населения. Причем не только широкий ассортимент, но и доступные цены. И вопрос рыбопереработки и наращивания внутреннего спроса сейчас лежит в плоскости — как нам удешевить продукцию, как сделать ее более доступной для широких слоев нашего населения, — приводит слова заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова пресс-служба ведомства.

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