В Приморье аграрный сектор показывает хороший рост. Не отстают и цены на продовольствие

В январе 2022 года инфляция в стране составила 0,99% после 0,82% в декабре и 0,96% в ноябре 2021 года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. В январе прошлого года рост цен составлял 0,67%.

Напомним, в 2021 году потребительские цены выросли на 8,4%. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года, констатирует Finmarket. По данным Росстата, продовольственные товары в январе 2022 года подорожали на 1,44%. Больше всего выросли цены на овощи — в среднем за январь на 6,6%. Например, на капусту белокочанную — 15,0%, огурцы — 13,3%, помидоры — 12,7%, чеснок — 11,6%, груши — 9,1%, морковь — 7,2%. При этом аграрный сектор показывает устойчивый рост. Например, в Приморье, по данным Приморскстата, в 2021 году выпущено продукции на 25% больше, чем в 2020-м. В структуре краевого сельского хозяйства 58,3% занимает растениеводство. Цены на промтовары выросли на 0,67%. В январе из непродовольственных товаров более всего выросли цены на новые легковые автомобили отечественные и иностранных марок — на 2,1% и 1,9% соответственно. Цены на строительные материалы в среднем выросли на 0,5%, в том числе на кирпич красный — на 1,6%, ламинат — на 1,5%, линолеум — на 1,2%, стекло оконное листовое — на 0,8%. Бензин вырос в цене на 0,9%. Услуги за январь 2022 года подорожали на 0,76%. Высокая инфляция стала причиной очередного роста ключевой ставки. На заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 11 февраля, было принято решение повысить её сразу на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вопреки ожиданиям, перелома в динамике инфляции не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Она назвала высокую инфляцию показателем нарастающего перегрева экономики. — Требуется более жёсткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше. При этом возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года, — заявила Эльвира Набиуллина журналистам.

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