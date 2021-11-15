Рост спроса на ипотеку в крае выше среднероссийского

Рост спроса на ипотеку в крае выше среднероссийского
Рост спроса на ипотеку в крае выше среднероссийского
Сегодня, 10:22ЭкономикаФото: Золотой Рог
В Приморье объём выдачи ипотечных кредитов за 2020 год вырос на 25,6% против 19,6% по стране. Как отметили в пресс-службе края, по этому значению регион занимает 15 место в России.

По данным министерства строительства Приморья, наибольшей популярностью у жителей края пользуется программа «Дальневосточная ипотека». На сегодня ею воспользовались уже 7 933 человека. Общая сумма средств на эти цели составила 33,1 млрд рублей.

— В городских округах льготную ипотеку можно оформить на покупку квартиры в новостройке. Жители сельских территорий на эти средства могут приобрести квартиру на вторичном рынке или построить дом. Кроме того, 15 льготных жилищных займов на сумму 52,8 млн рублей выдано на строительство жилья участникам программы «Дальневосточный гектар», — подчеркнули в ведомстве.

Сюжеты:
Приморье
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