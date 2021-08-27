Ипотека теряет популярность?

Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и «припадут». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, спрос на жилищные займы упал из-за отмены части льгот по ипотеке. И он уже не видит большого потенциала для роста цен на жилье. Герман Греф отметил, что недвижимость подорожала, в среднем, на 17—20% на фоне падения объемов ввода жилья в России. — Это много, — считает Греф. — Но сейчас заложено большое количество многоэтажек и предложение на этом рынке будет увеличиваться. Напомним, как уже сообщал «ЗР», в Приморье за первые шесть месяцев 2021 года сдана в эксплуатацию 4671 квартира, что на 42% больше, чем в январе–июне 2020 года.

Материалы по теме: Губернатор Приморья призвал строить «дог-парки» в каждом муниципалитете края

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter