Ипотека теряет популярность?

Ипотека теряет популярность?
Ипотека теряет популярность?
Сегодня, 17:44ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и «припадут». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, спрос на жилищные займы упал из-за отмены части льгот по ипотеке. И он уже не видит большого потенциала для роста цен на жилье.

Герман Греф отметил, что недвижимость подорожала, в среднем, на 17—20% на фоне падения объемов ввода жилья в России.

— Это много, — считает Греф. — Но сейчас заложено большое количество многоэтажек и предложение на этом рынке будет увеличиваться.

Напомним, как уже сообщал «ЗР», в Приморье за первые шесть месяцев 2021 года сдана в эксплуатацию 4671 квартира, что на 42% больше, чем в январе–июне 2020 года.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
строительствоПриморье
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