За отстранённых от работы непривитых приморцев заступился профсоюз

— Мы поддерживаем решения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые предпринимают краевые власти. В том числе по её профилактике путём вакцинации. Мы считаем, что сроки проведения прививок -15 ноября для первого компонента вакцины и 15 декабря для второго, — после наступления которых непривитых сотрудников придётся отстранить от работы или перевести на дистанционный режим, нуждаются в коррекции. Их необходимо сдвинуть не менее чем на месяц и дать возможность работающим приморцам спокойно сделать прививки или получить медотводы, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.