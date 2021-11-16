За отстранённых от работы непривитых приморцев заступился профсоюз

Как сообщили в пресс-службе организации, соответствующие обращения направлены главе региона Олегу Кожемяко и главному санитарному врачу края Татьяне Детковской.
— Мы поддерживаем решения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые предпринимают краевые власти. В том числе по её профилактике путём вакцинации. Мы считаем, что сроки проведения прививок -15 ноября для первого компонента вакцины и 15 декабря для второго, — после наступления которых непривитых сотрудников придётся отстранить от работы или перевести на дистанционный режим, нуждаются в коррекции. Их необходимо сдвинуть не менее чем на месяц и дать возможность работающим приморцам спокойно сделать прививки или получить медотводы, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.
С начала ноября в Федерацию профсоюзов Приморского края через аккаунты в социальных сетях и от председателей первичных профорганизаций поступала информация из трудовых коллективов о недостаточном количестве вакцин в прививочных пунктах края. Огромные очереди в пунктах вакцинации, в которых жители Приморья проводят по несколько часов, в порой и весь рабочий день, это подтверждают, отмечается в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ФППК.
Ситуация осложняется еще и длительностью процесса получения медицинского отвода от вакцинации: запись к терапевтам и узким специалистам государственных учреждений здравоохранения составляет от двух недель и более, что также не позволят жителям региона вовремя пройти обследование и получить необходимые медицинские документы.
Это привело к тому, что ряд работников, подлежащих обязательной вакцинации, не успели получить первый компонент вакцины в срок до 15.11.2021 или медицинские отводы. И на этом основании они должны быть отстранены от работы.
Вчера, 15 ноября, ФППК получила десятки обращений от профорганизаций края.
Так, по данным профсоюзной организации на 15.11.2021 год, в авиационной компании «Прогресс» от работы отстранены 404 человека. В филиалах КГУП «Примтеплоэнерго» — 150 сотрудников, на Приморской ГРЭС и в Центре судостроения «Дальзавод» — по 98 работников, в транспортной компании ВПОПАТ-1 — 93 человека, в филиале ДРСК «Приморские электрический сети» — 85 работников, на Дальневосточном заводе «Звезда» — 81 человек. И это только начало перечня профсоюзного мониторинга за один рабочий день.
На ряде предприятий края, по информации профорганизаций, приказы по отстранению работников из-за отсутствия прививки готовятся и будут озвучены в ближайшие дни.
Складывающаяся ситуация, считают профсоюзы, ведет к росту социальной напряжённости в крае, угрожает снижением и без того не высоких доходов населения.