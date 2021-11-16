За отстранённых от работы непривитых приморцев заступился профсоюз

За отстранённых от работы непривитых приморцев заступился профсоюз
За отстранённых от работы непривитых приморцев заступился профсоюз
Сегодня, 15:46ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) просит пересмотреть предельные сроки вакцинации, после которых непривитых сотрудников приморских предприятий могут отстранить от работы.

Как сообщили в пресс-службе организации, соответствующие обращения направлены главе региона Олегу Кожемяко и главному санитарному врачу края Татьяне Детковской.

— Мы поддерживаем решения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые предпринимают краевые власти. В том числе по её профилактике путём вакцинации. Мы считаем, что сроки проведения прививок -15 ноября для первого компонента вакцины и 15 декабря для второго, — после наступления которых непривитых сотрудников придётся отстранить от работы или перевести на дистанционный режим, нуждаются в коррекции. Их необходимо сдвинуть не менее чем на месяц и дать возможность работающим приморцам спокойно сделать прививки или получить медотводы, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.

С начала ноября в Федерацию профсоюзов Приморского края через аккаунты в социальных сетях и от председателей первичных профорганизаций поступала информация из трудовых коллективов о недостаточном количестве вакцин в прививочных пунктах края. Огромные очереди в пунктах вакцинации, в которых жители Приморья проводят по несколько часов, в порой и весь рабочий день, это подтверждают, отмечается в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ФППК.

Ситуация осложняется еще и длительностью процесса получения медицинского отвода от вакцинации: запись к терапевтам и узким специалистам государственных учреждений здравоохранения составляет от двух недель и более, что также не позволят жителям региона вовремя пройти обследование и получить необходимые медицинские документы.

Это привело к тому, что ряд работников, подлежащих обязательной вакцинации, не успели получить первый компонент вакцины в срок до 15.11.2021 или медицинские отводы. И на этом основании они должны быть отстранены от работы.

Вчера, 15 ноября, ФППК получила десятки обращений от профорганизаций края.

Так, по данным профсоюзной организации на 15.11.2021 год, в авиационной компании «Прогресс» от работы отстранены 404 человека. В филиалах КГУП «Примтеплоэнерго» — 150 сотрудников, на Приморской ГРЭС и в Центре судостроения «Дальзавод» — по 98 работников, в транспортной компании ВПОПАТ-1 — 93 человека, в филиале ДРСК «Приморские электрический сети» — 85 работников, на Дальневосточном заводе «Звезда» — 81 человек. И это только начало перечня профсоюзного мониторинга за один рабочий день.

На ряде предприятий края, по информации профорганизаций, приказы по отстранению работников из-за отсутствия прививки готовятся и будут озвучены в ближайшие дни.

Складывающаяся ситуация, считают профсоюзы, ведет к росту социальной напряжённости в крае, угрожает снижением и без того не высоких доходов населения.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
вакцинацияПриморьепрофсоюз
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы