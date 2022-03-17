Продукты из Приморья свезут на парковку у здания краевого правительства

Сельскохозяйственная ярмарка в центре Владивостока возобновляет свою работу. Правда, в урезанном формате — не на центральной площади города, а на парковке правительства Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, продовольственные ярмарки будут работать еженедельно по три дня подряд — в пятницу, субботу и воскресенье. Покупателей приглашают за свежими продуктами уже в ближайшие дни — 18, 19 и 20 марта, с 8:00 до 20:00. Напомним, долгое время традиционные продовольственные ярмарки проходили еженедельно, кроме зимних периодов, по пятницам-субботам на площади Борцов за власть Советов. В своё время — в 2008–2009 годах, их проведение активно лоббировали тогдашние городские власти с целью стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке Владивостока. Приморские сельхозпроизводители везли свою продукцию в краевой центр, им предоставлялось бесплатное место на площади, подключение морозильных прилавков к электричеству. Взамен от продавцов требовалось, чтобы стоимость реализуемых продуктов была не выше среднерыночной по городу. Поначалу это условие выполняли. Например, цены на рыбную продукцию на ярмарке были одними из самых низких во Владивостоке. Выстраивались очереди за свежим и недорогим куриным яйцом, молочкой, хлебулочными и кондитерскими изделиями, консервацией Спасского завода. Сельхозярмарки пользовались большой популярностью у владивостокцев и гостей города. На площадь приезжали из разных уголков Владивостока, чтобы приобрести в одном месте свежие фермерские овощи, мёд, дикоросы, мясные, молочные и рыбные продукты, выпечку, хлебобулочные и кондитерские изделия. Последние продовольственные ярмарки в центре города прошли почти два года назад. Одним из доводом ликвидации ярмарок на главной площади столицы ДФО называли то, что это место предназначено для гуляний, проведения массовых мероприятий, а не для торговли. Позже здесь возвели сухой фонтан. В мэрии отметили, что в связи с работой ярмарки парковать автомобили на данной парковке в дни торговли будет нельзя. Также с 18 марта не будет работать ярмарка на ул. Верхнепортовой, 2 — фактически торговля переносится на ул. Светланскую, 22. По-прежнему еженедельно работают ярмарки на ул. Жигура, 2б (по субботам и воскресеньям), на Басаргина, 15 (по воскресеньям).

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