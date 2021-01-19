Сельхозпроизводство в Приморье признали одним из лучших в России

Сельхозпроизводство в Приморье признали одним из лучших в России

Сегодня, 12:10
Экономика
Photo: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Данные доклада Росстата о социально-экономическом положении России в январе–ноябре 2020 года говорят о том, что Динамика развития сельскохозяйственного производства в Приморье — одна из лучших в стране.

Как следует из доклада, за период с января по ноябрь 2020 года приморскими предприятиями было произведено 16,6 тысячи тонн скота и птицы в живом весе. Это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По темпам роста производства в этой отрасли Приморский край уверенно лидирует среди всех регионов страны. Для сравнения: средний прирост по Дальневосточному федеральному округу составил 115%, по Российской Федерации — 104,8%.

Молока за указанный период произведено 39 тысяч тонн, что составляет 111% к январю-ноябрю предыдущего года. Это также выше средних показателей по ДФО и России (106,7% и 105,4% соответственно), сообщает пресс-служба правительства края.

Также предприятия Приморского края демонстрируют хорошую динамику в производстве куриных яиц — их за 11 месяцев 2020 года произведено 168,5 миллионов штук, что составило 138,3% к январю-ноябрю 2019 года (по ДФО — 112%, по РФ — 100,5%).

Stories:
Приморье
Related news:
Экономикастатистикапроизводствосельское хозяйство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы