Сельхозпроизводство в Приморье признали одним из лучших в России

Данные доклада Росстата о социально-экономическом положении России в январе–ноябре 2020 года говорят о том, что Динамика развития сельскохозяйственного производства в Приморье — одна из лучших в стране.

Как следует из доклада, за период с января по ноябрь 2020 года приморскими предприятиями было произведено 16,6 тысячи тонн скота и птицы в живом весе. Это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По темпам роста производства в этой отрасли Приморский край уверенно лидирует среди всех регионов страны. Для сравнения: средний прирост по Дальневосточному федеральному округу составил 115%, по Российской Федерации — 104,8%. Молока за указанный период произведено 39 тысяч тонн, что составляет 111% к январю-ноябрю предыдущего года. Это также выше средних показателей по ДФО и России (106,7% и 105,4% соответственно), сообщает пресс-служба правительства края. Также предприятия Приморского края демонстрируют хорошую динамику в производстве куриных яиц — их за 11 месяцев 2020 года произведено 168,5 миллионов штук, что составило 138,3% к январю-ноябрю 2019 года (по ДФО — 112%, по РФ — 100,5%).

