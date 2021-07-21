Устрицы на костре и салат Археологический: кадеты участвуют в раскопках при НЗМУ

«Самое интересное — конечно, раскопки. Интересно узнавать, как жили люди много тысяч лет назад, чем занимались. И сама жизнь в полевых условиях дарит массу эмоций — новое общение, новые навыки, родителей рядом нет — это тоже интересный опыт. Это возможность реализовать себя — я живу в городе и в жизни лопату-то не держал. Здесь научился. Можно сказать, это переход на новый уровень — приехал школьником, городским мальчишкой, а уеду другим человеком»», — сказал юный археолог Тимофей Ломакин.