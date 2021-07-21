Устрицы на костре и салат Археологический: кадеты участвуют в раскопках при НЗМУ

Устрицы на костре и салат Археологический: кадеты участвуют в раскопках при НЗМУ
Устрицы на костре и салат Археологический: кадеты участвуют в раскопках при НЗМУ
21 июля, 10:44ЭкономикаФото: Предотставлено НЗМУ
Школьники-кадеты из 18-й школы Артёма смогли принять участие в настоящих археологических раскопках. Ребят пригласили поучаствовать в работах на территории будущего Находкинского завода минеральных удобрений.

В прошлом году там обнаружили летние временные поселения, относящиеся к девятому-седьмому веку до нашей эры.

ДВО РАН с 18-й школой сотрудничает второй десяток лет. Директор школы Галина Гладун уже организовала около сотни экспедиций, так что у юных кадетов имеется значительный опыт участия в раскопках. Сейчас участие в работах принимают 38 человека. Условия спартанские, но мальчишки не против. Для многих из них археологический лагерь стал настоящей школой жизни: там они научились держать в руках лопату, готовить еду на костре. Но самое главное — это, конечно же, возможность своими руками отыскать древний артефакт. Часть из находок ребята смогут передать в школьный музей.

«Самое интересное — конечно, раскопки. Интересно узнавать, как жили люди много тысяч лет назад, чем занимались. И сама жизнь в полевых условиях дарит массу эмоций — новое общение, новые навыки, родителей рядом нет — это тоже интересный опыт. Это возможность реализовать себя — я живу в городе и в жизни лопату-то не держал. Здесь научился. Можно сказать, это переход на новый уровень — приехал школьником, городским мальчишкой, а уеду другим человеком»», — сказал юный археолог Тимофей Ломакин.

Мальчишки — полноценные участники раскопок. Они исследуют площадку в поисках артефактов, помогают организовывать быт лагеря и даже готовят еду. В меню юных археологов — жареные на костре свежевыловленные устрицы, а также салат «Археологический» и соус «а’ля пять копыт», точные рецепты которых хранят в секрете.

Есть у ребят и свободное время: они занимаются спортом, общаются со старшими товарищами. Учёные-археологи с удовольствием делятся со своими юными коллегами опытом, рассказывают об эпохе неолита, об обычаях людей, живших в те времена.

«В нашей школе есть довольно богатый музей с экспонатами периода от палеолита до Средневековья. Если научные сотрудники ДВО РАН подарят в наши фонды найденное на данном раскопе, мы будем только рады — керамика, обсидиановые наконечники стрел. Кроме того, в конце смены ребят ждёт символическое «Посвящение в археологи», где мы планируем им подарить небольшие артефакты, то есть школьники увезут с площадки не только опыт и знания, но и материальные свидетельства древних цивилизаций»», — сказала директор школы Галина Гладун.

Археологам предстоит обследовать ещё 5 600 квадратных метров, так что работы хватит всем: и взрослым, и детям.

«Сложность заключается в том, что с эпохи неолита прошло больше трёх тысяч лет, и артефакты, это в основном хрупкие части глиняных сосудов, и каменные инструменты», — сказала начальник археологического лагеря, кандидат исторических наук, заведующая сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Надежда Артемьева.

Она добавила, что, благодаря таким раскопкам, происходят большие открытия и сохраняются археологические памятники.

«Если бы мы не вошли сюда, если бы руководство НЗМУ не учло наши пожелания и закон, тут бы все погибло, к сожалению. А сейчас спасено», — отметила Артемьева.

Функционировать лагерю помогает НЗМУ. Руководство предприятия обеспечивает археологов питьевой водой, дровами и топливом для генератора.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Промышленность
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы