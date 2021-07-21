Устрицы на костре и салат Археологический: кадеты участвуют в раскопках при НЗМУ

В прошлом году там обнаружили летние временные поселения, относящиеся к девятому-седьмому веку до нашей эры.
ДВО РАН с 18-й школой сотрудничает второй десяток лет. Директор школы Галина Гладун уже организовала около сотни экспедиций, так что у юных кадетов имеется значительный опыт участия в раскопках. Сейчас участие в работах принимают 38 человека. Условия спартанские, но мальчишки не против. Для многих из них археологический лагерь стал настоящей школой жизни: там они научились держать в руках лопату, готовить еду на костре. Но самое главное — это, конечно же, возможность своими руками отыскать древний артефакт. Часть из находок ребята смогут передать в школьный музей.
«Самое интересное — конечно, раскопки. Интересно узнавать, как жили люди много тысяч лет назад, чем занимались. И сама жизнь в полевых условиях дарит массу эмоций — новое общение, новые навыки, родителей рядом нет — это тоже интересный опыт. Это возможность реализовать себя — я живу в городе и в жизни лопату-то не держал. Здесь научился. Можно сказать, это переход на новый уровень — приехал школьником, городским мальчишкой, а уеду другим человеком»», — сказал юный археолог Тимофей Ломакин.
Мальчишки — полноценные участники раскопок. Они исследуют площадку в поисках артефактов, помогают организовывать быт лагеря и даже готовят еду. В меню юных археологов — жареные на костре свежевыловленные устрицы, а также салат «Археологический» и соус «а’ля пять копыт», точные рецепты которых хранят в секрете.
Есть у ребят и свободное время: они занимаются спортом, общаются со старшими товарищами. Учёные-археологи с удовольствием делятся со своими юными коллегами опытом, рассказывают об эпохе неолита, об обычаях людей, живших в те времена.
«В нашей школе есть довольно богатый музей с экспонатами периода от палеолита до Средневековья. Если научные сотрудники ДВО РАН подарят в наши фонды найденное на данном раскопе, мы будем только рады — керамика, обсидиановые наконечники стрел. Кроме того, в конце смены ребят ждёт символическое «Посвящение в археологи», где мы планируем им подарить небольшие артефакты, то есть школьники увезут с площадки не только опыт и знания, но и материальные свидетельства древних цивилизаций»», — сказала директор школы Галина Гладун.
Археологам предстоит обследовать ещё 5 600 квадратных метров, так что работы хватит всем: и взрослым, и детям.
«Сложность заключается в том, что с эпохи неолита прошло больше трёх тысяч лет, и артефакты, это в основном хрупкие части глиняных сосудов, и каменные инструменты», — сказала начальник археологического лагеря, кандидат исторических наук, заведующая сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Надежда Артемьева.
Она добавила, что, благодаря таким раскопкам, происходят большие открытия и сохраняются археологические памятники.
«Если бы мы не вошли сюда, если бы руководство НЗМУ не учло наши пожелания и закон, тут бы все погибло, к сожалению. А сейчас спасено», — отметила Артемьева.
Функционировать лагерю помогает НЗМУ. Руководство предприятия обеспечивает археологов питьевой водой, дровами и топливом для генератора.