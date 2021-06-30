Древние мотыги и наконечники стрел: раскопки на площадке НЗМУ во Врангеле каждый день радуют находками

Древние мотыги и наконечники стрел: раскопки на площадке НЗМУ во Врангеле каждый день радуют находками
Древние мотыги и наконечники стрел: раскопки на площадке НЗМУ во Врангеле каждый день радуют находками
Сегодня, 19:23ПолитикаФото: АО НЗМУ
На площадке НЗМУ под Находкой продолжаются самые масштабные археологические раскопки за всю историю Приморья. Учёные и волонтёры уже обнаружили несколько десяток артефактов, имеющих большую ценность для исторической науки.

Сейчас в изысканиях принимают участие 25 человек. Среди них энтузиасты из Находки, Партизанского района, Дальнереченска и даже из Чебоксар.

Первые находки на берегу бухты Врангеля обнаружили ещё в прошлом году. Позже учёные выяснили, что перед ними — летние временные поселения, относящиеся к девятому-седьмому веку до нашей эры.

Предметы быта древних людей на раскопках попадаются каждый день. Это, в основном, глиняные черепки с сохранившимся орнаментом, пряслица, мотыги. Особый интерес для исследователей представляют наконечники стрел из вулканического стекла. Скорее всего, аборигены выменяли их у жителей других мест, поскольку такого материала в те времена на территории современного Приморья не было

Важная часть работы — оценка историко-культурной значимости каждого обнаруженного артефакта. Содержание их культурного слоя может много рассказать об особенностях быта того времени.

«Такие масштабные работы на поселениях Железного века и неолита проводятся на территории Приморского края и вообще Дальнего Востока впервые. Это даст нам возможность со всех сторон более объемно изучить памятник, который относится к древнему периоду, получить максимум информации, которая позже ляжет в основу большого научного материала. Уверена, что нас ждут настоящие археологические открытия, которых давно не было на территории региона», — прокомментировала Надежда Артемьева, начальник Приморской археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник ДВО РАН.

Учёные обращают внимание, что поселения, найденные в ходе изысканий, не подразумевают изменения места строительства НЗМУ. Археологи полностью снимут культурный слой, соберут все ценные артефакты и отправят их на доскональное изучение.

Планируется, что сезон раскопок завершится в конце сентября. Принять участие в изысканиях может любой желающий, главное условие — готовность работать физически и полный день. Узнать о старте отбора волонтёров можно будет в Instagram-аккаунте НЗМУ.

Напомним, что первые артефакты на берегу бухты Врангеля обнаружили в 2020 году. За два с половиной месяца учёные собрали около 300 предметов, это керамика, зернотёрки, куранты, мотыги.

«Мы сразу для себя решили, что сохранение истории – это важная часть нашей работы. Мы полностью доверяем археологам, они определили зоны древних поселений, руководят раскопками, а наша задача – максимально помочь им сберечь культурное наследие для потомков», — заявил ранее директор НЗМУ Виктор Гребенюков.

Учёным удалось установить, что древнейшие обитатели оборудовали в тех местах временную стоянку, занимались земледелием и морским промыслом. Всего специалисты насчитали 17 таких стоянок, самой древней — эпохи неолита — более трёх тысяч лет. Её и изучают сейчас учёные. После всех необходимых процедур, находки переда

Сюжеты:
Приморский край
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