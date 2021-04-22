Приморье подаст заявку на бюджетный кредит для улучшения городской инфраструктуры

Правительство Приморья начало подготовку инфраструктурных проектов, под которые можно планирует получить бюджетный кредит по ставке не более 3%. Такую меру поддержки для регионов предложил президент РФ Владимир Путин во время своего послания к Федеральному Собранию.

Во время выступления глава государства завил о внедрении нового инструмента развития территорий — инфраструктурных бюджетных кредитах по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года в стране планируют выдать таких кредитов на сумму не менее 500 миллиардов рублей, чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Губернатор Приморья отметил, что регион воспользуется этой мерой поддержки. «Вселяет уверенность возможность получить кредит на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, развитие туризма, строительство социальных объектов в местах комплексной застройки — это позволит снизить стоимость квадратного метра, развивать жилищное строительство. Как только подготовим проекты, которые должны пройти федеральную экспертизу, сразу представим их в Правительство России и поэтапно начнем реализовывать», — заявил Олег Кожемяко. Стоит отметить, что в 2020 году объем государственного долга Приморья снизился на 362 миллиона рублей за счет погашения части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и на 1 января 2021 года составил 4,7 миллиарда рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter