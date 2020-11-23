ННК отмечена медалью президента за помощь волонтерскому движению

Вот так буднично каждый на своем месте делает общее дело, не рассчитывая на награды. Однако о тех, кто помогает, надо знать, хотя бы потому, что вопросы бескорыстной помощи от частного лица, некоммерческой организации или крупной компании, составляющей основу экономики региона, становятся все более значимыми в глазах общественности. Поэтому Распоряжением президента РФ В. В. Путина летом текущего года была учреждена памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».