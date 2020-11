ННК отмечена медалью президента за помощь волонтерскому движению

Президент России Владимир Путин высоко оценил участие Группы ННК в реализации мер поддержки населения в период пандемии COVID-19.

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и грамотой главы государства отмечены предприятия ННК, реализующие топливо в Дальневосточном федеральном округе. Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе объединяет волонтеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики», Ассоциации волонтерских центров и Общероссийского народного фронта ОНФ. В условиях пандемии добровольцы доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, подверженным повышенном риску заражения коронавирусом. Продолжающийся рост заболеваемости обнажил одно из самых слабых мест в здравоохранении — обеспечение оперативной медицинской помощью на дому. Врачу необходимо успеть на десятки вызовов, на счету каждая минута, а драгоценное время уходит на дорогу от пациента к пациенту. Поэтому сегодня список дел у волонтеров значительно увеличился: помимо организации доставки бесплатных и рецептурных лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, появились новые направления, самое важное из которых — работа с медицинскими учреждениями, организация транспорта для выезда врачей поликлиник и больниц к пациентам. Неравнодушным активистам «на колесах» с самого начала пандемии помогает ННК, продолжая бесплатно заправлять автоволонтеров на каждой из почти трехсот своих АЗС в Дальневосточном регионе. Благодаря предоставляемому компанией топливу география поездок добровольных бригад расширилась, количество рейсов существенно возросло, а время в пути заметно сократилось. «Исторически наш народ объединяется, чтобы сообща противостоять вызовам времени. Сегодня общественность, бизнес и власть сплотились в борьбе с возникшей угрозой. Разумеется, не в правилах ННК оставаться в стороне — мы раздаем топливные карты волонтерам во всех точках присутствия бренда на Дальнем Востоке», — подчеркнули в компании. Вот так буднично каждый на своем месте делает общее дело, не рассчитывая на награды. Однако о тех, кто помогает, надо знать, хотя бы потому, что вопросы бескорыстной помощи от частного лица, некоммерческой организации или крупной компании, составляющей основу экономики региона, становятся все более значимыми в глазах общественности. Поэтому Распоряжением президента РФ В. В. Путина летом текущего года была учреждена памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Символично, что во Владивостоке памятную медаль и грамоту от главы государства руководителю АО «ННК-Приморнефтепродукт» вручал известный в регионе врач, действительный член Международной ассоциации детских нейрохирургов, проректор по медицинским вопросам ДВФУ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Пак. «За период проведения акции взаимопомощи „#Мы Вместе“ с апреля по октябрь 2020 года волонтерами выполнено более 7000 заявок от жителей муниципальных районов Приморского края. Неоценимую помощь в организации доставки продовольствия, медицинских препаратов и медиков к больным оказало акционерное общество „ННК-Приморнефтепродукт“, предоставившее возможность на безвозмездной основе заправлять экипажи волонтерских групп», — выразил благодарность в адрес ННК сопредседатель ОНФ в Приморье.

