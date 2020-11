Топлива хватит на всех: заправки ННК работают в обычном режиме

Топливо на заправки Владивостока подвозится без перебоев. В Независимой нефтегазовой компании (ННК) заявили, что режим ЧС, введенный на территории Приморского края не повлиял на обеспечение столицы Дальнего Востока топливом. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Также представители компании отметили, что беспокоиться автомобилистам не стоит — нехватка топлива полностью исключена. Бензовозы передвигаются по городу и беспрепятственно подвозят бензин и дизельное топливо к АЗС. «АЗС ресурсом полностью обеспечены, работают в штатном режиме, доставка нефтепродуктов по графику», — заключил сотрудник ННК В компании заявили, что некоторые заправки могут быть без электроэнергии, но это временное явление, так как сотрудники оперативно подключают дизельные генераторы и продолжают работу в обычном режиме. Напомним, что ННК является одним из главных поставщиков топлива в Приморье. В приморском крае с 20 ноября введён режим ЧС. Власти региона приняли такие меры из-за циклона, обрушившегося на край в ночь с 18 на 19. Многие жители Приморья до сих пор остаются без света, тепла и водоснабжения. Оперштаб и аварийные службы работают над ликвидацией последствий непогоды, разрабатывают способы оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter