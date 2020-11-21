Топлива хватит на всех: заправки ННК работают в обычном режиме

Также представители компании отметили, что беспокоиться автомобилистам не стоит — нехватка топлива полностью исключена. Бензовозы передвигаются по городу и беспрепятственно подвозят бензин и дизельное топливо к АЗС.
«АЗС ресурсом полностью обеспечены, работают в штатном режиме, доставка нефтепродуктов по графику», — заключил сотрудник ННК
В компании заявили, что некоторые заправки могут быть без электроэнергии, но это временное явление, так как сотрудники оперативно подключают дизельные генераторы и продолжают работу в обычном режиме.
Напомним, что ННК является одним из главных поставщиков топлива в Приморье.
В приморском крае с 20 ноября введён режим ЧС. Власти региона приняли такие меры из-за циклона, обрушившегося на край в ночь с 18 на 19. Многие жители Приморья до сих пор остаются без света, тепла и водоснабжения. Оперштаб и аварийные службы работают над ликвидацией последствий непогоды, разрабатывают способы оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.