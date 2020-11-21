Топлива хватит на всех: заправки ННК работают в обычном режиме

В приморском крае с 20 ноября введён режим ЧС. Власти региона приняли такие меры из-за циклона, обрушившегося на край в ночь с 18 на 19. Многие жители Приморья до сих пор остаются без света, тепла и водоснабжения. Оперштаб и аварийные службы работают над ликвидацией последствий непогоды, разрабатывают способы оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.