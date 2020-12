Бюджет Приморья на 2021 год сохраняет все социальные обязательства

Бюджет Приморского края на 2021 год и плановый период сохраняет все социальные обязательства.

На выплаты по этому направлению выделяется более 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян. По словам политика, основные параметры бюджета с процедуры первого чтения не изменились — общий объем расходов краевого бюджета в 2021 году составит 144 миллиарда 37 миллионов рублей. Размер дефицита краевого бюджета на будущий год планируется на уровне 4 миллиардов 270 миллионов рублей. «Бюджет принят по консервативному варианту развития экономики Приморья. Процент инфляции на 2021 год планируется на уровне 3,7%, на 2 последующих года — по 4%, внутренний региональный продукт — 947 миллиардов рублей, на 2022 — 1 016 миллиардов рублей, на 2023 год — 1 095 миллиардов рублей. На 2021 год общий объем доходов краевого бюджета запланирован в сумме 139 миллиардов 766 миллионов рулей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, — в сумме 44,4 миллиардов рублей», — обозначил основные параметры бюджет Галуст Ахоян.

