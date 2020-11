Коронавирус и кадры: бюджет-2021 в сфере здравоохранения обсудили в Приморье

Общественные слушания бюджета-2021 завершились в Приморье. Последнее мероприятие было посвящено сфере здравоохранения. В слушаниях принял участие и губернатор Олег Кожемяко. Он заверил, что власти продолжат уделять особое внимание развитию медицины. Это особенно важно в период распространения коронавируса.

Кстати, именно эпидситуации было посвящено большинство вопросов участников слушаний. Приморцы интересовались, какое количество коек доступно для больных, насколько заполнены госпитали, что делать с дефицитом лекарств в аптеках. В частности, как пояснила министр здравоохранения Анастасия Худченко, нехватка связана с ажиотажным спросом и новыми правилами маркировки, к которым оказались готовы не все аптечные сети. Ожидается, что в ближайшие полторы недели ситуация придёт в норму. «Перебои связаны с несколькими факторами, один из них — ажиотажный спрос. Например, продажа амбулаторных антибиотиков, по данным Росздравнадзора, выросла в этом году на 50%. И это при том, что новая инфекция — вирусная, и антибиотиками не лечится. К сожалению, люди занимаются самолечением и закупают препараты впрок из-за опасения по наличию в дальнейшем», — сказала министр. Беспокоил жителей края и кадровый дефицит в медучреждениях. Власти заверили, что уже работают над решением этой проблемы. Например, в горбольнице Находки в ближайшее время назначат главного врача. Все инициативы приморцев, прозвучавшие на слушаниях, найдут своё отражение в проекте бюджета. Ранее аналогичные слушания прошли в сферах дорожного строительства, ЖКХ, культуры и спорта, образования, сельского хозяйства. Принять участие в мероприятиях мог любой желающий. Внести свои предложения можно было и онлайн через социальные сети. «Участники прошедших обсуждений по социально значимым направлениям политики региона задали сотни вопросов. Присоединились к слушаниям несколько тысяч человек как очно, так и дистанционно. Все пожелания жителей мы обязательно рассмотрим, часть из них найдет отражение в бюджете на будущий год», — прокомментировала председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

