Коронавирус и кадры: бюджет-2021 в сфере здравоохранения обсудили в Приморье

«Перебои связаны с несколькими факторами, один из них — ажиотажный спрос. Например, продажа амбулаторных антибиотиков, по данным Росздравнадзора, выросла в этом году на 50%. И это при том, что новая инфекция — вирусная, и антибиотиками не лечится. К сожалению, люди занимаются самолечением и закупают препараты впрок из-за опасения по наличию в дальнейшем», — сказала министр.