Ограничения на погранпереходах и ледяной дождь повысили инфляцию в Приморье

Низкий урожай в регионах-производителях стал причиной роста цен на овощи «борщевого набора»: картофель, морковь, свеклу и лук. Ослабление рубля привело к увеличению годового роста цен на фрукты и цитрусовые. Эти же факторы обусловили удорожание подсолнечного масла. Внесли свой вклад в повышение продовольственной инфляции сахар, красная рыба и икра.