Ограничения на погранпереходах и ледяной дождь повысили инфляцию в Приморье

Годовая инфляция в Приморье в ноябре 2020 года увеличилась на 0,3% - с 4,1%, зафиксированных в октябре, до 4,4%.

Основная причина — рост цен на продовольственные товары, обусловленный ограничением грузопотока на границе с КНР, ослаблением рубля и ухудшением эпидемической ситуации. Прошедший в регионе ледяной дождь также способствовал повышению инфляции в сфере услуг. Годовая продовольственная инфляция в Приморском крае увеличилась до 5,8% в ноябре после 5,3% в октябре. «Из-за уменьшения в ноябре пропускной способности погранпереходов снизился грузопоток между Приморьем и КНР. В результате сократились поставки овощей и выросли транспортные расходы перевозчиков, что привело к увеличению годового роста цен на огурцы и помидоры», — отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич. Низкий урожай в регионах-производителях стал причиной роста цен на овощи «борщевого набора»: картофель, морковь, свеклу и лук. Ослабление рубля привело к увеличению годового роста цен на фрукты и цитрусовые. Эти же факторы обусловили удорожание подсолнечного масла. Внесли свой вклад в повышение продовольственной инфляции сахар, красная рыба и икра.

