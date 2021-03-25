Средний размер лимитов по кредитным картам в Приморье увеличился

При этом в рейтинге 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа по динамике среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в феврале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Приморье находится на 19-м месте с приростом в 5,1% — в феврале 2020 г. средний размер лимита составлял 73 240 руб.