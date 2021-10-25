Рост цен в Приморье стимулируют автомобили, в России — гречка

Рост цен в Приморье стимулируют автомобили, в России — гречка
Рост цен в Приморье стимулируют автомобили, в России — гречка
Сегодня, 10:31ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В регионе рост цен на промышленные товары с начала года увеличился до 7,38%, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Основными причинами стали ограниченное предложение автомобилей, а также рост издержек производителей электротоваров и бытовой техники.

— Спрос на новые автомобили в стране остается высоким, — считает главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич. — Пока производители не могут увеличить объем выпуска машин, в том числе из-за сложностей с поставками отдельных комплектующих. В результате цены на новые автомобили растут.

Увеличивается спрос на товары длительного потребления. При этом на мировых рынках наблюдаются сбои в поставках комплектующих и электронных компонентов для сборки электроники и бытовой техники. В результате увеличиваются издержки заводов-производителей, поэтому быстрее, чем в прошлом году, растут цены на электротовары и бытовые приборы.

В целом годовая инфляция в Приморье в сентябре 2021 года составила 6,6%, что ниже, чем общий показатель по России, — 7,4%.

Тем временем, производители круп в России уведомляют розничные сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре. Об этом стало известно газете «Коммерсант». По данным издания, причиной стало удорожание сырья и упаковки. Например, в Алтайском крае цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, основном поставщике этой крупы в России.

Также, крупный производитель «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%. Еще в одной сети подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» рассказал, что цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.

Сюжеты:
Приморье
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