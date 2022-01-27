В Приморье можно заработать миллиард за год

В краевом управлении Федеральной налоговой службы подвели предварительные итоги декларационной кампании — 2021. Перед государством о доходах, полученных в 2020 году, отчитались свыше 170 тысяч жителей края. Из них только 48 тысячам человек начислили налог — в общем на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Как отметили в ФНС, в Приморье есть граждане, заработавшие в 2020 году миллиард и более рублей. Но эти данные пока предварительные, их называть не стали, но обещали озвучить позднее. Отметим, подача декларации необязательно повлечёт уплату налога. Существуют ситуации, когда закон позволяет избежать налогообложения, когда, например, проданная недвижимость находилась в собственности в течение минимального предельного срока владения — по ряду условий три или пять лет. Или проданный автомобиль был в собственности более трех лет, или продали его меньше, чем за 250 тысяч рублей — налог с этой суммы платит не придётся. Но подать декларацию надо. Как отметила временно исполняющий обязанности заместителя руководителя региональной ФНС РФ Ольга Пинчук, в 2020 году в связи с непредставлением налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, в отношении доходов, полученных от продажи имущества, либо полученного в дар, были проведены камеральных проверки в отношении 11 тысяч граждан, часть из них были привлечены к ответственности. Кстати, с наступлением 2022 года стартовала очередная декларационная кампания и её особенностью стало то, что теперь не надо заполнять декларацию о доходах, если в 2021 году продали имущество за сумму, не превышающую размер имущественного вычета. Который составляет один миллион рублей при продаже жилья, земельных участков и 250 тысяч — при реализации автомобилей, нежилых помещений (гаража, например). Также в связи с освобождением в 2021 году семей с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, находившегося в собственности менее минимального срока, отпала необходимость заполнять декларацию. Но необходимо соблюсти пять условий: — налогоплательщик или его супруг являются родителями двух и более несовершеннолетних детей (либо детей до 24 лет, если они обучаются очно); — новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в котором продана предыдущая, или не позднее 30 апреля следующего года; — общая площадь купленного жилья или его кадастровая стоимость должна быть больше, чем проданная; — кадастровая стоимость жилья не должна превышать 50 миллионов рублей; — на момент продажи жилья ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть другого жилья, площадь которого, в совокупности, больше половины площади приобретённого жилья. Напомним, в этом году необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2021 году, в случае: — продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока; — сдачи имущества в аренду; — выполнения работ по договорам гражданско-правового характера; -получения в дар имущества; получения иного имущества, налог с которого не был удержан. Предельный срок подачи декларации по форме 3 НДФЛ — 4 мая 2022 года. Уплатить начисленную сумму надо не позднее 15 июля 2022 года.

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