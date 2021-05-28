Приморцам рассказали, как правильно рассчитать транспортный налог

Транспортный налог — один из трех обязательных имущественных налогов, которые должны платить граждане. В нашей стране он рассчитывается из мощности. Для многих его уплата становится неожиданным сюрпризом, особенно тогда, когда сумма превышает все ожидания. Чтобы не попасть впросак, размер налога нужно рассчитать еще перед покупкой автомобиля. О том, как это сделать, «Золотому Рогу» рассказал управляющий ОО «Хабаровск» РГС Банка Алексей Бергрин.