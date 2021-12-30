При появлении на автозаправках сети ННК сотрудников коммунальных служб, МЧС, органов правопорядка, бригад скорой помощи операторы выходят и вручают им стакан с горячим кофе КОHIMOTSU. И благодарят за их труд и выдержку в период морозов.
— У нас действует девиз «Поддержать и согреть!». Мы хотим поддержать сотрудников коммунальных служб, МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи в эти морозные праздничные дни, — пояснили в ННК, — восхищаемся этими самоотверженными людьми, их труд бесценен.
— Рабочая смена у сотрудников коммунальных служб начинается ранним утром, с 4-5 утра. Исключений нет и в праздничные, и в выходные дни. Было неожиданно и одновременно приятно получить стакан горячего кофе, да ещё и со словами благодарности. Вот уж точно чего не ожидаешь, посещая АЗС! Спасибо компании ННК за такую поддержку! — сказал один из сотрудников предприятия ЖКХ.