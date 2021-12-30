Оперативные бригады приглашают на АЗС ННК — за топливом и горячим кофе

Оперативные бригады приглашают на АЗС ННК — за топливом и горячим кофе
Оперативные бригады приглашают на АЗС ННК — за топливом и горячим кофе
Сегодня, 10:59ЭкономикаФото: Фото предоставлено компанией ННК
В Приморье АЗС ННК выразили свою благодарность специалистам оперативных служб, которые в любую погоду выполняют свою работу.

При появлении на автозаправках сети ННК сотрудников коммунальных служб, МЧС, органов правопорядка, бригад скорой помощи операторы выходят и вручают им стакан с горячим кофе КОHIMOTSU. И благодарят за их труд и выдержку в период морозов.

— У нас действует девиз «Поддержать и согреть!». Мы хотим поддержать сотрудников коммунальных служб, МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи в эти морозные праздничные дни, — пояснили в ННК, — восхищаемся этими самоотверженными людьми, их труд бесценен.

— Рабочая смена у сотрудников коммунальных служб начинается ранним утром, с 4-5 утра. Исключений нет и в праздничные, и в выходные дни. Было неожиданно и одновременно приятно получить стакан горячего кофе, да ещё и со словами благодарности. Вот уж точно чего не ожидаешь, посещая АЗС! Спасибо компании ННК за такую поддержку! — сказал один из сотрудников предприятия ЖКХ.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
топливоПриморьеАЗС
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы