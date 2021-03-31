На севере Приморского края пресекли незаконную рубку леса

Госинспекторы, во время патрулирования лесов на территории Междуреченского участкового лесничества, обнаружили две единицы спецтехники, которые использовались для незаконной рубки и заготовки леса. Машины арестовали, преступников разыскивает полиция.

«На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб — ущерб составил более 3,5 миллионов рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, при появлении государственных лесных инспекторов скрылись с места совершения преступления. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморья. Министр лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Константин Степанов заявил, что безвозвратное изъятие браконьерской техники — главное условие прекращения незаконных рубок. Стоит отметить, что согласно поручению президента России Владимира Путина и губернатора Приморья Олега Кожемяко в регионе ведётся работа по декриминализации лесной отрасли и повышению ее эффективности. Специалисты отмечают, что в начале марта незаконную рубку леса пресекли в Спасском районе, а ранее — на территориях Тернейского и Кавалеровского лесничеств.

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